Schweiz gibt 370 Millionen Franken an internationale Corona-Allianz

Bei einer von der EU organisierten Geberkonferenz stellte Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga am Montag einen Beitrag von 350 Millionen Euro (knapp 370 Millionen Franken) in Aussicht. Die Hälfte davon soll ans internationale Rote Kreuz gehen, bis zu 160 Millionen Euro an Entwicklung eines Impfstoffes, Medikamenten und Diagnosemitteln. Der Bundesrat werde den Betrag in den nächsten Wochen beschliessen, sagte Simonetta Sommaruga.

In ihrer Video-Botschaft betonte sie auch die Wichtigkeit, neben der Bekämpfung der Pandemie die wirtschaftliche Solidarität zu gewährleisten. Sommaruga: «Was bringt es, wenn wir Menschen von der Pandemie retten und sie nachher an Armut und Hunger sterben?». Im Vorfeld der Konferenz wurden mindestens 7,5 Milliarden Euro an Zusagen erwartet. Deutschland kündigte 525 Millionen Euro an, Grossbritannien rund 440 Millionen. Investiert werden soll das Geld in die Entwicklung und Bereitstellung eines Impfstoffes sowie Medikamenten. Ein Schwerpunkt wird zudem die Versorgung von ärmeren Ländern sein. «Wir müssen die Impfung in alle Ecken der Welt bringen», so EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Ebenfalls beteiligt ist die Stiftung von Microsoft-Milliardär Bill Gates und seiner Frau Melinda Gates. Prominente Abwesende in der internationalen Initiative sind die USA und Russland.