SCHWEIZ - EU Rahmenvertrag: Der Druck der Kantone auf den Bundesrat bringt nichts Die Kantonsregierungen meinen es gut, erschweren aber die Aufgabe der Schweizer Chefunterhändlerin Livia Leu. Francesco Benini Drucken Teilen

Die Europäische Union will bis im Sommer 2024 einen Rahmenvertrag mit der Schweiz abschliessen. Peter Schneider / Keystone

Es ist der Konferenz der Kantonsregierungen natürlich unbenommen, klar Stellung zu beziehen. Das hat sie am Freitag getan: Sie fordert den Bundesrat dazu auf, Verhandlungen mit der EU über einen Rahmenvertrag aufzunehmen. Und sie signalisiert, dass sie dazu bereit ist, die grösste Kröte – die Streitbeilegung unter Einbezug des Europäischen Gerichtshofs – zu schlucken.

Seltsam am Positionsbezug der Kantonsregierungen ist allerdings, dass die Sondierungsgespräche des Bundesrats mit Brüssel nicht abgeschlossen sind. Staatssekretärin Livia Leu will im April wieder mit der Kommission sprechen. Verhandlungen kann man erst aufnehmen, wenn sich in den Sondierungen zeigt: In wichtigen Streitpunkten scheint ein Kompromiss möglich.

Der Bundesrat tastet sich vorsichtig voran, weil er weiss: Am Ende entscheiden die Schweizer Stimmberechtigten. Die Rolle des Europäischen Gerichtshofs ist eine hohe Hürde. Der Widerstand gegen diese Regelung könnte zur Ablehnung des Vertrags führen.

Es hilft der Landesregierung wenig, wenn die Kantonsregierungen nun signalisieren, dass sie die Rolle des Gerichtshofs hinnehmen. Denn der Bundesrat versucht, in den Gesprächen mit Brüssel möglichst viele Ausnahmen zu erreichen.

Die EU-Kommission wird nun auf die Stellungnahme der Kantonsregierungen verweisen: Wenn diese keinen Widerstand anmelden, warum sperrt sich dann der Bundesrat weiter? Livia Leus Aufgabe wird damit nicht leichter. Klar ist: Es braucht einen deutlich besseren Vertrag, als er sich im ersten Durchgang abzeichnete. Das Risiko eines Absturzes an den Abstimmungsurnen ist andernfalls zu gross.