Schwangere Frauen sind neu auf der Liste der besonders gefährdeten Personen

(agl) Experten des Bundes informierten am Mittwoch über die aktuelle Lage der Coronapandemie. «Die Lage ist immer noch angespannt», sagte Patrick Mathys, Leiter Sektion Krisenbewältigung beim BAG. Aktuell befänden sich 45 Personen mit dem Coronavirus auf der Intensivstation, 32 würden beatmet. Man habe entschieden, schwangere Frauen ab sofort auf die Liste der besonders gefährdeten Personen aufzunehmen, so Mathys weiter. Der Grund sei, dass die Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufs bei ihnen leicht höher sei, wie neue Daten zeigten.

Ebenfalls ging Mathys an der Medienkonferenz auf die neue Risikoländer-Liste ein, die am Mittwoch publiziert wurde. Neu sind unter anderem auch Spanien und Rumänien drauf. Man habe sich zu Herzen genommen, dieses Mal eine gewisse Vorlaufzeit einzuplanen, bevor die neue Verordnung in Kraft tritt. «Rückreisende müssen ab Samstag 10 Tage in Quarantäne gehen», so Mathys. Es gebe jedoch keine Empfehlung dazu, jetzt sofort aus den Spanien-Ferien nach Hause zu kommen.