Es ist sehr schmerzhaft, wenn ein Mitarbeiter, der sich für das Unternehmen so eingesetzt hat, bei seiner Tätigkeit sein Leben lassen muss. Er war ein sehr gschaffiger Mann, der immer anpackte, wenn Not am Mann war».

(sda) Der Mann, der am Mittwoch bei einem Arbeitsunfall bei einer Seilbahn am Titlis sein Leben verlor, war seit über 30 Jahre beim Bergbahnunternehmen tätig. Hans Wicki, Verwaltungsratspräsident der Titlis Bahnen sagte, solche Revisionsarbeiten seien immer gefährlich.

Es ist der schwärzeste Tag in der Unternehmensgeschichte

Laut Wicki wird das Förderseil mit zwei bis drei Tonnen Gewicht abgespannt. Als sich das Seil ruckartig anspannte, wurden mehrere Arbeiter getroffen. Sechs von ihnen verletzten sich, zwei davon schwer. Sie seien in Spitäler gebracht worden und ansprechbar gewesen.

Rund 20 Arbeiter waren dabei, das Förderseil der Gondelbahn von Engelberg nach Trübsee auf der Gerschnialp zu kürzen. Dazu wird dieses mit einer temporären Abspannung zusammengezogen, um dann am entspannten Teil des Förderseils zu arbeiten. Diese Abspannung löste sich im Seilspleissbereich aus ungeklärten Gründen und das Förderseil schnellte nach oben.

, sagte Wicki anlässlich der Medienkonferenz in Engelberg. Heute habe man mit grossem Schrecken erfahren müssen, was Gefahr bedeute. Der Verstorbene habe langjährige Erfahrung mit Revisionsarbeiten gehabt und die Arbeit geliebt, doch habe er immer gewusst, dass es ein Risiko sei.

Eigentlich sind unsere Gedanken jetzt weniger bei dem, was genau passiert ist, sondern bei den Angehörigen.

Patt hofft, dass die betroffene Gondelbahn den Betrieb mit kleineren Verzögerungen von wenigen Tagen am Wochenende wieder aufnehmen kann.

Hans Wicki und Norbert Patt haben die Hinterbliebenen des Todesopfers noch am Vormittag persönlich besucht, wie Wicki sichtlich gerührt erzählt.

Hans Wicki eröffnet die Medienkonferenz nach der Begrüssung mit einer Beileidsbekundung: «Unsere Gedanken sind an diesem traurigen Tag bei den Angehörigen». Die Sicherheit sei das höchste Gut der Unternehmung.

Norbert Patt, Geschäftsführer der Titlisbahnen äussert sich zu den Revisionsarbeiten, die seit wenigen Tagen im Gang waren. 19 Arbeiter seien am Mittwochmorgen auf Platz gewesen, 16 davon von den Titlisbahnen, zwei von der Garaventa und ein Mitarbeiter der Drahtseilfirma Fatzer AG.

Fragen zum Unfallhergang und zur Unfallursache werde man keine beantworten, so Hans Wicki weiter. Man wolle nicht spekulieren, solange die Abklärungen nicht abgeschlossen seien.

Das ist der schwärzeste Tag in der Geschichte unseres Unternehmens.

Die Medienkonferenz beginnt. Am Tisch sitzen (v.l.n.r.) Marco Niederberger von der Kantonspolizei Obwalden; Bernhard Schöni, Staatsanwalt des Kantons Obwalden; Hans Wicki, Verwaltungsratspräsident der Titlisbahnen; Norbert Patt, CEO der Titlisbahnen und Garaventa-Chef Arno Inauen.

In Kürze erscheint hier der aufgezeichnete Livestream der Medienkonferenz der Kantonspolizei Obwalden und der Titlisbahnen aus dem Hotel Terrace in Engelberg:

(pd/dvm) Der Unfall habe sich im Rahmen von ordentlichen, geplanten Revisionsarbeiten ereignet, schreibt die Kantonspolizei Obwalden in der Mitteilung. Die Gondelbahn sei deswegen für den touristischen Verkehr geschlossen, weswegen sich keine Gondeln am Förderseil befunden hätten:

Ebenfalls bestätigt Staatsanwalt Schöni, dass die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) doch nicht für die Abklärung der Unfallursache zuständig sei, da die Bahn bei dem Unfall nicht in Betrieb war. Beigezogen wurden jedoch das Forensische Institut Zürich und die Suva. Auch die Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) werde wahrscheinlich aufgeboten, um festzustellen, ob beim Material ein Problem vorgelegen habe.

Mitarbeitende des Seilbahn- und des Förderseilherstellers sowie Angestellte der Bergbahnen Engelberg-Titlis arbeiteten morgens auf der Gerschnialp am Förderseil der Gondelbahn, als sich die temporäre Abspannung im Bereich Seilspleisses des Förderseils löste, worauf die Arbeiter vom Förder- wie Entlastungsseil getroffen wurden.

In der Folge wurde ein Mitarbeiter der Titlisbahnen so schwer verletzt, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb. Zwei weitere mit den Arbeiten beschäftigte Personen wurden erheblich, eine Person mittelschwer verletzt, wie die Polizei weiter mitteilt. Alle drei Verletzten seien von der Rega zur weiteren Behandlung in ausserkantonale Spitäler geflogen worden. Zum Gesundheitszustand dieser Personen könnten keine weiteren Angaben gemacht werden. Drei Personen seien leicht verletzt und noch vor Ort behandelt worden.

Für die Abklärung der Unfallursache wurde laut der Kantonspolizei Obwalden das Forensische Institut Zürich (FOR) beigezogen. Die Untersuchungen werden durch die Staatsanwaltschaft Obwalden geführt.

Im Einsatz standen gemäss der Polizei fünf Helikopter der Rega, der Pisten- und Rettungsdienst der Titlisbahnen, die Alpine Rettung Schweiz, das Care-Team Nidwalden, das Forensische Institut Zürich FOR, die SUVA, die Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei Obwalden.

12:03 Uhr

(pd/dvm) Ein Arbeiter ist bei dem Unfall ums Leben gekommen, sechs Personen wurden zum Teil schwer verletzt, wie die Kantonspolizei Obwalden mitteilt.

11:57 Uhr

(dvm) Die Schweizerische Depeschenagentur SDA hat ein Video zum Unfall publiziert:

11:46 Uhr

(dvm) Inzwischen wurden weitere Details zum Unfall bekannt, wie der «Blick» schreibt. Im Rahmen der Revisionsarbeiten an der Gondelbahn «Titlis-Xpress» zwischen Engelberg und Trübsee soll ein Seil gekürzt werden. Dazu wurde offenbar ein Hilfsseil gelegt, wie ein Mitarbeiter einer an den Arbeiten beteiligten Firma gegenüber der Boulevardzeitung sagte: «Der Auftrag wäre gewesen, das Hauptseil zu verkürzen. Darum wurde schon am Vortag ein Hilfsseil gelegt.»