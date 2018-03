Unzufriedene Eltern scheuen keine Konflikte mehr. Während Entscheidungen von Lehrern und Schulleitern früher oft anerkannt wurden, ist das längst nicht mehr der Fall. Stattdessen wird mit juristischen Schritten gedroht. Dabei ist es egal, ob es um Noten, die Hausaufgaben oder den Übertritt ans Gymnasium geht: Wo Eltern nicht einverstanden sind, kommt es zu Streit – der manchmal erst vor Gericht endet.

Der Trend beschäftigt Schulen in allen Kantonen – und hat Folgen für das Personal. Der Schweizer Schulleiterverband wird nun auf seiner Homepage deutlich: «Der Rechtsschutz ist so wichtig wie nie zuvor», schreibt er. Der Verband hat deshalb reagiert und bietet seinen über 2000 Mitgliedern eine kollektive Rechtsschutzversicherung an.

Wachsende Zukunftsängste

«Eltern sind heute öfter der Meinung, dass etwas falsch laufen muss, wenn ihr Kind schlechte Noten erhält oder nicht fürs Gymnasium empfohlen wird», sagt Bernard Gertsch, Präsident des Schulleiterverbandes. Ein Grund sind die wachsenden Zukunftsängste: «Durch die Digitalisierung und den technischen Fortschritt wird es in 20 Jahren viele Berufe in der heutigen Form nicht mehr geben», sagt Gertsch. Das bereite vielen Eltern Sorge. Zudem seien sie nicht mehr an autoritäre Instanzen gewöhnt. Väter und Mütter wiederum fühlen sich oft missverstanden und sehen ihren Nachwuchs unfair behandelt. Die Folge: Die Spannungen an den Schulen steigen.