Die Probleme der Kinder und Jugendlichen kann Pro Juventute nicht in einem einzigen Beratungsgespräch lösen. «Wir wollen den ihnen die nächsten Schritte aufzeigen, die sie machen können», so Bürki.

Während die Sorgen auf Grund von Stress zugenommen haben, ist Liebe und Sexualität immer weniger Thema bei den telefonischen Beratungsgesprächen. Laut Pro Juventute finden die Jugendlichen dazu viele Informationen im Internet.

Auch die Organisation selber hat die Homepage an das veränderte Mediennutzungsverhalten angepasst und in den letzten Jahren immer mehr Ratgeber-Inhalte aufgeschaltet. Mittlerweile können die Jugendlichen ihre Fragen auch in einem Chat oder per Email stellen.