Schöftland Kontrolle über Fahrzeug verloren: 83-Jähriger verursacht Selbstunfall Ein Autofahrer verlor am Freitagabend in Schöftland die Kontrolle über sein Fahrzeug und verursachte einen Selbstunfall. Der 83-jährige Lenker wurde verletzt ins Spital gebracht.

Ein 83-Jähriger hat in Schöftland die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Kapo AG

Der Unfall ereignete sich am Freitag kurz nach 23 Uhr in Schöftland. Ein 83-jähriger Autofahrer fuhr auf der Böhlerstrasse von Schöftland in Richtung Unterkulm. Dabei verlor dieser aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen die Böschung.

Sein Fahrzeug überschlug sich in der Folge und kam auf der Seite zum Stillstand. Der Lenker verletzte sich leicht und wurde ins Spital gebracht. Am Fahrzeug dürfte ein Totalschaden entstanden sein. Wie es zum Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Den Führerausweis musste der Lenker abgeben. (az)

