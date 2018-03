Die wichtige Nord-Süd-Strassenverbindung soll so rasch wie möglich im Verlauf des Morgens wieder aufgehen, wie ein Mitarbeiter der Kantonspolizei Uri auf Anfrage der Nachrichtenagentur SDA sagte.

Zwischen Göschenen und Amsteg ging am frühen Ostersamstag vorübergehend in beiden Richtungen nichts mehr. Auch der Gotthard-Tunnel war für die Dauer des Einsatzes der Schneeräumungsfahrzeuge zu. Schon zuvor war der Streckenabschnitt vor dem Tunnel-Nordportal für Lastwagen gesperrt worden.

Laut Angaben von SRF-Meteo schneite es in der Nacht bis in tiefe Lagen. Eine gehörige Portion Neuschnee erhielten dabei neben dem Urnerland auch Nid- und Obwalden. In anderen Gebieten regnete es zeitweise.