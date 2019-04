«So etwas habe ich noch nie gesehen», sagt ein Berggänger am Seealpsee vor einer meterhohen Schneewand einer niedergegangenen Lawine. Gleich an mehreren Stellen auf dem Weg von Wasserauen zum Seealpsee sind Spuren von Lawinen deutlich erkennbar. Zwischen den Berggasthäusern Seealpsee und Forelle türmen sich die Schneemassen bis zu fünf Meter neben den Wegen. Es wurden Schneisen in den Schnee geschlagen. Ein anderer Wanderer zeigt auf seinem Smartphone Bilder, wie es vor kurzem ausgesehen hat: