Thomas N. habe vor sich auf den Tisch gestarrt, keinen Blickkontakt zum Publikum aufgebaut und den Kopf in die Hände gestützt.

Laut Tagesanzeiger sind ihm während des Vortrags des zweiten Gutachters Tränen über das Gesicht gelaufen.

Keine Reue sichtbar

Einen schwierigen Morgen erlebte Roland Wenger. Der Mediensprecher der „Seetal Selection“ kannte Thomas N., sie organisierten zusammen Fussballlager.

Thomas N. habe auf ihn dünn gewirkt, eingefallen. „Er ist sicher nicht mehr so trainiert wie früher“, so Wenger. Er sei auch nicht mehr so selbstsicher. „Aber, das muss ich leider sagen: er wirkt nicht tief verstört auf mich.“