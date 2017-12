Der Unfall geschah am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der Höhe der Ortschaft von Les Bayard im Kanton Neuenburg, wie SBB-Sprecher Jean-Philippe Schmidt auf Anfrage sagte. Der Zug war auf dem Weg aus Frasne in Frankreich in Richtung Neuenburg unterwegs, als er mit dem Eisblock zusammenprallte.

Es sei nur ein Drehgestell aus den Gleisen gesprungen; alle Waggons seien auf der Spur geblieben, sagte Schmidt. Nach dem Unfall wurden die Passagiere aus dem Zug evakuiert und per Bus in Richtung Neuenburg gefahren.

Unklar ist, wie der Eisbrocken auf die Gleise gelangen konnte. Ebenso wenig konnte Schmidt sagen, wie gross der Brocken war, der den Zug zum Entgleisen gebracht hatte. Der Bahnverkehr zwischen Travers (NEU) und Frasne im benachbarten Frankreich bleibt gemäss den SBB bis am Dienstagmittag unterbrochen.