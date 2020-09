SBB-Topmanager trifft sich in Luxushotel mit Gästen aus Corona-Risikogebiet – ohne Quarantäne

Wer aus Wien oder Paris in die Schweiz reist, muss zehn Tage in Quarantäne. So hat es der Bundesrat entschieden, weil das Coronavirus in diesen Städten grassiert.

Allerdings gilt das nicht in jedem Fall. Es gibt Ausnahmen. Wer für bis zu fünf Tage «beruflich oder medizinisch notwendig und unaufschiebbar veranlasst» in die Schweiz reist, bleibt von der Quarantänepflicht verschont. So steht es in Artikel 4, Absatz 1 der Coronaverordnung zum internationalen Personenverkehr.

Und so kommt es, dass sich die Personalchefs der deutschen, französischen, österreichischen und liechtensteinischen Bahngesellschaften auf Einladung der SBB am Montag in einem Viersternhotel am Vierwaldstättersee einfinden. Die Vertreter der SNCF aus Frankreich und der ÖBB aus Österreich reisen aus Paris und Wien an. Pikant: Beide Metropolen hat die Schweiz als Risikogebiet eingestuft, weil sich dort das Coronavirus in letzter Zeit wieder schneller ausbreitet.

In Wien gab es in der letzten Woche 100 Ansteckungen auf 100'000 Einwohner. In Paris waren es zuletzt sogar mehr als 150.