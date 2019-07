Nächster Halt: gestrichen! Um Verspätungen aufzuholen, lassen die SBB planmässige Stopps unvermittelt aus. Der Fahrplan wird damit zur Makulatur, wie die CH-Media-Redaktion am Mittwoch publik gemacht hat. Jüngst erfuhren etwa die Reisenden eines Intercitys von Bern nach Zürich erst unterwegs, dass die Bahnhöfe Brugg und Baden nun nicht mehr angefahren würden. Wer in die beiden Städte reisen wollte, musste in Olten aussteigen und auf einen anderen Zug warten. Somit summierte sich die Verspätung der betroffenen Passagiere erheblich.

Die SBB begründen die umstrittene Praxis mit der «Vermeidung von Dominoeffekten», die Rede ist von einer «Massnahme zum Nutzen der Mehrheit». Anders formuliert: Damit eine Mehrheit der Reisenden nicht mit noch gravierenderen Verspätungen konfrontiert wird, muss eine Minderheit genau solche hinnehmen. Eine besonders bittere Pille.

Nicht nur Pendler haben dafür kein Verständnis. Auch Verkehrspolitiker ärgern sich. «Die Praxis der SBB auf dem Buckel der Reisenden ist unhaltbar», kritisiert FDP-Nationalrat Thierry Burkart. Der TCS-Vizepräsident lebt in Baden, in einer der kürzlich betroffenen Städte also. Gegen das Auslassen von Stationen wehrt er sich nun. Burkart will die Bundesbehörden auffordern, die Praxis unter die Lupe zu nehmen. Der Freisinnige ist überzeugt: «Was die SBB da machen, ist nicht nur unschön, sondern auch verboten.»