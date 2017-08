Als der Zug in Erstfeld in den Tunnel raste, verstand man SBB-CEO Andreas Meyer kaum noch. Der ältere Waggon, in den die Bundesbahnen die Gruppe Journalisten gebeten hatten, war nicht genügend schallisoliert, um bei der hohen Geschwindigkeit durch den Gotthardtunnel zu rasen. Im gleichen Wagen ist 1984 ja auch bereits Papst Johannes Paul II. durch die Schweiz gefahren. Damit versinnbildlicht die Situation auf der SBB-Pressefahrt vom Mittwoch auch das Problem der Bundesbahnen: Der Gotthard-Basistunnel eröffnet der Staatsbahn nie da gewesene Möglichkeiten, doch sie kann diese noch nicht überall ausnützen.

Die Passagiere stünden bereit. In den ersten acht Monaten seit der Gotthard-Basistunnel auch für den Personenverkehr freigegeben ist, transportierten die SBB rund 2,3 Millionen Fahrgäste. Die Anzahl Personen, die sich täglich auf dieser Strecke zwischen Deutschschweiz und Tessin bewegen, stieg auf rund 11'000. Vor der Eröffnung des Tunnels waren es 8500. Das ist eine Zunahme um 30 Prozent. Der Ansturm war so gross, dass es zu Engpässen kam. Erst kürzlich mussten Personen in Arth-Goldau aus einem überfüllten Zug ins Tessin wieder aussteigen und auf eine spätere Verbindung warten. Die Pendler beschwerten sich darüber bei der Zeitung «20 Minuten».

«Bitte reservieren!»

An der Pressefahrt beteuerte Jeannine Pilloud, Leiterin Personenverkehr, man wirke den Engpässen mit Extrazügen und zusätzlichen Verbindungen entgegen. So fährt seit kurzem ein zusätzlicher Zug am Sonntagabend die Strecke. Dennoch rief sie die Passagiere dazu auf, Sitzplätze zu reservieren.

Noch Kapazitäten frei haben die SBB im Güterverkehr. Dieser Bereich wuchs auf der Gotthardstrecke nur um sechs Prozent. Das Potenzial des Tunnels sei «bei weitem nicht ausgeschöpft», heisst es bei SBB Cargo.