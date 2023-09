Satigny Das ist der erste Veloweg der Schweiz mit Solardach Zum ersten Mal in der Schweiz dient ein Radweg nicht nur dem Zweiradverkehr, sondern wird auch zur Erzeugung von Strom aus Sonnenenergie genutzt.

«Solar Horizon» befindet sich in der Gemeinde Satigny und wurde am Montag von den Services Industriels de Genève (SIG) und dem Kanton Genf vorgestellt. Dieser über 200 Meter lange Abschnitt eines Radwegs wurde mit einem Dach versehen, das mit 468 lichtdurchlässigen und wasserdichten Solarpaneelen bestückt ist. Diese können pro Jahr fast 200’000 KWh erzeugen, was laut SIG dem jährlichen Stromverbrauch von 65 Genfer Haushalten entspricht. Die Anlage wurde Ende Juni in Betrieb genommen. Die Bauarbeiten dauerten sechs Monate und die Kosten des Projekts wurden auf 1,5 Millionen Franken geschätzt.