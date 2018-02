Die Reaktion der amerikanischen Waffenlobby nach Amokläufen wie diese Woche in Florida ist immer die gleiche: «Thoughts and Prayers». Der Ausdruck beinhaltet zwei Botschaften. Erstens: In «Gedanken und Gebeten» sind wir bei den Opfern. Zweitens: Mehr als Beileid gibts nicht. Eine Verschärfung der Waffengesetze steht ausser Diskussion. Das Milliardengeschäft mit Gewehren, Pistolen und Munition muss weitergehen. Und mittendrin ist auch die Schweiz mit ihrem Rüstungskonzern Ruag, dessen Aktien zu 100 Prozent der Eidgenossenschaft gehören.

Recherchen zeigen: Das Unternehmen hat mit seiner amerikanischen Tochterfirma Ammotec USA nur dreieinhalb Monate nach dem schlimmsten Amoklauf der US-Geschichte an der Waffenmesse Shot Show in Las Vegas teilgenommen. Zehn Fahrminuten vom Gelände des Mandalay Bay Hotel entfernt, das Anfang Oktober 2017 weltberühmt wurde. Aus dem 32. Stock des Hotels erschoss der 64-jährige Stephen Paddock 58 Menschen und verletzte 851 Personen zum Teil schwer. Nie zuvor hat ein Einzeltäter in den USA mehr Menschen umgebracht. Die Opfer waren für ein Country-Festival nach Las Vegas gereist.

385 Millionen mit Munition

Für die Ruag geht es nach dem Amoklauf weiter wie bisher. Im Sands Expo and Convention Center, vier Kilometer Luftlinie vom Tatort, hat die Munitionsherstellerin Ruag Ammotec USA Ende Januar während knapp einer Woche Verkaufsgespräche mit Geschäftskunden geführt. 64'000 Besucher nahmen an der Waffenmesse teil. Auf die Frage, ob das Unternehmen erwogen habe, aus Pietätsgründen auf eine Teilnahme an der Shot Show zu verzichten, schreibt die Pressestelle: «Nein.»