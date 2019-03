Alle anderen heutigen Ruag-Bereiche mit ihren etwa 6500 Beschäftigten (viele davon im Ausland) werden in die Ruag International ausgegliedert. Diese, so der Plan, wird zu einem international konkurrenzfähigen Luft- und Raumfahrtkonzern mit Sitz in der Schweiz. Der Bund verspricht sich dadurch technisches Know-how und hoch spezialisierte Arbeitsplätze.

Die Ruag soll im Lauf der nächsten Jahre unter einem Holdingdach in zwei vollständig getrennte Teile aufgespalten werden: In die MRO Schweiz, die für Unterhalt und Reparatur der Armeesysteme zuständig wird. «Die rund 2500 Mitarbeitenden werden sich insbesondere um die Instandhaltung einsatzrelevanter Systeme wie zum Beispiel der Kampfflugzeuge kümmern», sagte Amherd. MRO Schweiz werde Materialkompetenzzentrum der Armee und deren zentraler Zulieferer.

In dieser Fokussierungsstrategie des Bundes für die Ruag haben aber verschiedene traditionelle Bereiche keinen Platz mehr. Allen voran die heutige Ruag Ammotec, die Munitionsfabrikation also. Diese soll verkauft werden, womit der Bund auch «politische Risiken» reduzieren will und sich aus der Kriegsmaterialproduktion verabschiedet. Laut Amherd ist die Versorgungssicherheit damit nicht gefährdet. Heute schon kämen Bestandteile von der Ruag einzig noch produzierten Kleinkalibermunition aus dem Ausland. Die Ammotec verfügt über mehrere Fabriken im Ausland, etwa in Deutschland. Die modernste Anlage aber steht in Thun und beschäftigt 300 Mitarbeiter. Dem Käufer will der Bund Auflagen machen, den Standort weiterzubetreiben. Als mögliche Käufer genannt werden etwa die deutsche Rheinmetall oder die norwegische Nano.

Durch die Desinvestitionen sollen mindestens 500 Millionen gelöst werden, so der Plan. Dieses Geld soll in den Auf- und Ausbau des Luft- und Raumfahrtkonzerns gesteckt werden. Mit dem Ziel, diesen in der Schweiz zu verankern und den späteren Verkaufserlös für den Bund zu erhöhen.