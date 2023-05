Am Wochenende veröffentlichte ein 18-Jähriger ein Video, das ihn zeigt, wie er auf das Dach des Bundeshauses klettert. Dabei blieb er von den Sicherheitskräften unbemerkt. Immer wieder klettert der «Roofer» auf Gebäude und Brücken in Bern. Er erklärt, warum er dabei sein Leben aufs Spiel setzt. (has)