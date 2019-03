Geht es um Schweizer Konzerne, die im Ausland Menschenrechte verletzen, steht der Rohstoffsektor im Brennpunkt des Interesses. Man denkt an Kinderarbeit in Goldminen, an verschmutzte Flüsse aus dem Bergbau oder an gewaltsame Vertreibungen, um Öl zu fördern.

Folgerichtig, so denkt man sich, sollte die Rohstoffbranche am entschiedensten gegen die Konzernverantwortungs-Initiative kämpfen, die hiesige Unternehmen in der Schweiz zur Rechenschaft ziehen will, wenn ihre ausländischen Töchter Menschen schädigen oder die Umwelt zerstören (siehe Box).