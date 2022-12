Am Samstagabend hat sich auf dem Autobahnzubringer A23 in Roggwil ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Das Auto eines 74-jährigen Lenkers kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Dabei wurde der 74-Jährige so schwer verletzt, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb. Seine Beifahrerin sowie die Insassen im anderen beteiligten Auto wurden schwer verletzt.