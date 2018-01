Herr Schawinski, 2002 forderten Sie in Ihrem Buch «TV-Monopoly» die «Abschaffung des Gebührenmonopols der SRG». Genau dieses Ziel verfolgt die No-Billag-Initiative, die Sie bekämpfen. Warum haben Sie Ihre Meinung geändert?

Roger Schawinski: Falsch! Ich habe nie verlangt, dass die SRG keine Gebühren mehr bekommen soll, wie das No Billag will, sondern, dass das SRG-Monopol fallen muss. Das ist etwas komplett anderes. Meine Meinung war und ist: Die Gebühren müssen aufgeteilt werden, auf SRG und Private, weil ein rein werbefinanziertes privates Fernsehen mit einem Informationsangebot in der kleinen Schweiz nicht möglich ist.

Die Gebühren werden zwar inzwischen aufgeteilt – aber 90 Prozent gehen weiterhin an die SRG.

Ja, und bei den Privaten profitieren vor allem regionale TV-Sender, die teuer und meist erfolglos sind. Die SRG konnte ein journalistisches Privat-TV für die ganze Deutschschweiz verhindern. Leider! Denn genau das ist mitschuldig daran, dass die No-Billag-Initiative überhaupt entstanden ist.

Sie sind der Ur-Kritiker der SRG. Haben Sie Ihr neues Buch auch aus schlechtem Gewissen geschrieben: Weil Sie das Terrain für No Billag bereitet haben?

Nochmals falsch! Ich war immer gegen das SRG-Monopol, oft auch gegen das SRG-Management, aber nicht gegen die SRG als Institution. Und ich habe mehr für eine duale Medienlandschaft getan als wohl jeder andere im Land. Vor allem SVP-Kreise wollen das öffentlich-rechtliche Radio und Fernsehen nun gänzlich abschaffen. Zu diesen Kreisen gehörte ich nie.

Hätten Sie sich je vorstellen können, dass die SRG derart radikal infrage gestellt würde?

Nein. Das war bis vor kurzem absolut undenkbar. Aufzuzeigen, wie es dazu kommen konnte, war ein Hauptgrund für das Schreiben dieses Buches. Und aufgrund meiner langjährigen Erfahrungen will ich auch die Folgen von No Billag aufzeigen. Für mich ist klar: Wären die Politiker und die SRG früher bereit gewesen, den Markt echt zu liberalisieren, hätte die Kritik an der SRG nie bis ins Existenzielle gehen können. Die SRG-Chefs glaubten lange: Je umfassender unser Monopol ist, desto sicherer ist die SRG. Das Gegenteil erweist sich nun als wahr. Jetzt ist die SRG ein Popanz auf tönernen Füssen.

Könnte No Billag tatsächlich angenommen werden?

Diese Gefahr ist real. Wir sehen eine unheilige Allianz. Jeder stört sich beim SRG-Programm an irgendetwas: Linke und Rechte, Junge und Alte – in der Summe ist das ein nicht zu unterschätzendes Ja-Potenzial. Und: Es gibt eine Generation, die generell nicht mehr für Information zu zahlen bereit ist. Die «Digital Natives» können nun mit dem Stimmzettel locker 365 Franken sparen.