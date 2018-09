Roger Köppel wurde 1965 in Zürich geboren. Er wuchs zusammen mit

einem älteren Halbbruder in Kloten auf. In seiner Jugend wurde er von Schicksalsschlägen quasi gestählt. Eine diese Woche erschienene Biografie des Journalisten Daniel Ryser schildert eindrücklich, wie der 13-jährige Köppel damit klarkommen musste, dass seine Mutter Suizid beging. Sein Vater starb nur ein Jahr später. Viele Weggefährten schildern in dem Buch, dass sie den aufgeweckten Schüler

Roger und auch später den talentierten Jungjournalisten Köppel als eher links denkenden Menschen wahrnahmen. Köppel startete nach seinem Studium der politischen Philosophie eine rasante Karriere, war mit 32 Jahren schon Chefredaktor des «Magazins». 2001 übernahm er ein erstes Mal die «Weltwoche», wechselte dann als Chefredaktor zur deutschen «Welt». Ein paar Jahre später übernahm er von einer Gruppe um den Tessiner Financier Tito Tettamanti als Verleger die «Weltwoche». Doch Unternehmer zu sein reichte ihm nicht. So wurde Köppel Mitglied der SVP, kandidierte 2015 für den Nationalrat und wurde mit einem Rekordresultat gewählt. Heute tingelt der begnadete Redner mit Vorträgen für die SVP und seine «Weltwoche» durch die Schweiz. Laut Parteikollegen füllt er mittlerweile die Säle besser als Parteiübervater Christoph Blocher. Kommenden Dienstag, 18. September, duelliert er sich auf Einladung von SP-Vertretern mit SP-Nationalrat Cédric Wermuth in Zofingen. Die Veranstaltung findet im Bildungszentrum BZZ statt und startet um 20 Uhr.