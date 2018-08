«Ich hätte da noch ein paar Fragen», so beginnt ein Mail, das kurz nach der Veröffentlichung eines Kommentars zum Verhältnis Schweiz - EU («Erpresserische EU – harte Realität») in den Posteingang flattert. Absender: Chris von Rohr, Kopf der legendären Schweizer Hard-Rock-Band Krokus, Kolumnenschreiber, Buchautor und selbsterklärter Freiheitskämpfer. Mit der Stossrichtung des Artikels, dass die Schweiz in Bedrängnis gerate, wenn sie beim Rahmenabkommen nicht bald vorwärtsmache, ist er überhaupt nicht einverstanden. Ob man denn in Brüssel in irgendeiner Art in Bringschuld stehe oder als Bittsteller auftreten müsse, will von Rohr wissen. In der Folge kommts zum sportlichen Meinungsaustausch, der in der Verabredung zu einem persönlichen Gespräch gipfelt. Immerhin kommen wir aus demselben Kanton und der Heimaturlaub vom Korrespondenten-Alltag in Brüssel steht bald an. So sitzen wir schliesslich an einem viel zu heissen Nachmittag im August im Garten von von Rohrs Jugendstil-Villa und diskutieren bei einem Glas Minzen-Wasser über Juncker, Gott und die Welt.

Lieber Herr von Rohr … (unterbricht) Bitte Chris! Im Rock’n’- Roll sind wir alle per Du! Lieber Chris also. Was hat Dich an meinem Kommentar und dem dazugehörigen Artikel so gestört, dass Du mir ein Mahn-Mail nach Brüssel geschickt hast? Das kannst Du ziemlich genau am Satz «Die Schweiz steht im Regen» festmachen. Hallo? Als ich das gelesen habe, ist mir fast der Zmorge-Apfel im Hals stecken geblieben. Um das zu schreiben, muss Dich der Brüsseler Nebel schon ordentlich umhüllt haben. Die Schweiz steht nicht im Regen, sondern in der Sonne! Das ist dieses typische Schweiz-Kleingemache. Und dann der Hype auf Mr. Juncker, dass er im Handelsstreit dem US-Präsidenten Trump irgendetwas abgerungen habe. Juncker hat den USA überhaupt nichts abgerungen, was der nicht schon vorher raustwitterte. Der taumelnde Luxemburger hat der EU leider nicht viel Gutes gebracht. Okay. Fangen wir bei der Schweiz an. Das Rahmenabkommen soll für stabile Verhältnisse mit der EU sorgen. Der Bundesrat will es. Auch die Wirtschaft ist dafür. Nur müsste sich die Schweiz halt etwas bewegen. Schon klar. Die EU muckst und unser Bundesrat zuckt und verfällt wieder mal in Panik. Die Wirtschaft und Economiesuisse, wo über 50 Prozent ausländische Manager und harte Lobbyisten am Werke sind, forcieren vor allem aus Eigeninteressen. Aber der Stimmbürger ist kritischer. Wieso? Weil es unser wichtigstes Gut, die direktdemokratische Souveränität, verletzt. Zentralismus ist der Feind der Freiheit und der Selbstbestimmung. Um die Bilateralen zu zittern ist auch aberwitzig, sie sind zum beiderseitigen Vorteil, inklusive eines Handelsüberschusses zugunsten der EU. Die Schweiz sollte sich Charles de Gaulle zu Herzen nehmen, der sagte, manchmal ist nichts machen, stillhalten, die beste Option.

Du lehnst das Rahmenabkommen also von vornherein ab, ohne zu wissen, was genau drinstehen wird? Wir wissen genug. Gewisse Vereinbarungen mögen durchaus Sinn machen, aber was bringt es, wenn bei Streitfällen und Uneinigkeit nur eine Seite das letzte Wort hat? Europäisches Recht dem Schweizer Recht vorzuziehen ist ein absolutes No-Go. Das hervorragende Schweizer Recht schützt auch die Arbeitnehmer besser als das europäische. Und das Gerede von einem Schiedsgericht ist nur Augenwischerei.

Chris von Rohr Chris von Rohr (66) ist Bassist, Gründer und führender Kopf der Schweizer Hard-Rock-Band Krokus und verkaufte über 15 Millionen CDs. Als Musikproduzent hat er zahlreiche Erfolgsalben von Schweizer Gruppen, zum Beispiel Gotthard, fabriziert. Daneben schreibt er Kolumnen und verfasste mehrere Bestseller («Hunde wollt ihr ewig rocken»). Sein Slogan «Meh Dräck» wurde 2004 zum «Wort des Jahres» gekürt. Von Rohr ist Ehrenbürger der US-Stadt Memphis, Tennessee, wohnt in Solothurn und ist Vater einer 17-jährigen Tochter.