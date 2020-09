Roche bringt im September Corona-Schnelltest auf den Markt

(dpo/dpa) Das Testergebnis soll in der Regel innerhalb von 15 Minuten feststellen, teilte Roche am Dienstagabend in einer Mitteilung mit. Gemäss eigenen Angaben soll der Test Ende September zunächst in Europa lanciert werden. Es sei aber geplant, auch in den USA bei der zuständigen Behörde FDA eine schnelle Zulassung zu beantragen.

Der Test kann laut Roche ohne Laborinfrastruktur mit einem Nasen-Rachen-Abstrich durchgeführt werden und habe eine hohe Zuverlässigkeit. Bei der Markteinführung sollen monatlich 40 Millionen Schnelltests zur Verfügung stehen, wie der Pharmakonzern weiter mitteilt. Diese Kapazität werde sich bis Ende dieses Jahres mehr als verdoppeln.

Besonders in der bevorstehenden Grippesaison sei es wichtig zu wissen, ob eine Person am Coronavirus oder an der Grippe erkrankt sei, lässt sich Thomas Schinecker, Chef der Roche-Diagnostik-Sparte in der Mitteilung zitieren. Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, seien Testlösungen, die Ärzten und Patienten eine schnelle Antwort auf den Infektionsstatus geben, von entscheidender Bedeutung.

Die Lancierung erfolge in Partnerschaft mit dem Südkoreanischen Unternehmen SD Biosensor, mit dem Roche eine weltweite Vertriebsvereinbarung habe.