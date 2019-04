(kapo/chs) Ein polnischer Lastwagen reiste am 16. April mit 18 Tonnen Essigsäure in die Schweiz ein. Bei der Kontrolle durch die Zollbehörden in Au wurden diverse technische Mängel am Lastwagen festgestellt. Wie die Kantonspolizei mitteilt, wurden Schwerverkehrsspezialisten der Kantonspolizei St.Gallen beigezogen. Mit einem Sachverständigen des Strassenverkehrsamtes wurde der Tanklastwagen genauestens kontrolliert.