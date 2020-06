Risikoanalyse der Lockerungen: Kantone erhielten keinen Einblick ins BAG-Dokument

(agl) Die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli stört sich daran, dass das Dokument nicht an die kantonalen Gesundheitsdirektionen weitergereicht wurde. «Leider hat es der Bundesrat unterlassen, diese Analyse den Kantonen zukommen zu lassen. Bitte nachliefern», schrieb sie am Dienstag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Das BAG verwendete das Dokument «als Grundlage für weiterführende Diskussionen mit dem Eidgenössischen Departement des Innern EDI», wie eine Sprecherin auf Anfrage von CH Media schreibt. Es handle sich dabei um eine BAG-intern erarbeitete Analyse, die die epidemiologische Sicht wiedergebe. Aus diesen Gründen sei das Dokument nicht an die Kantone versandt worden. Eine überarbeitete Fassung der Analyse liege zudem noch nicht vor.

Die Risikobeurteilung des BAG gelangte am Wochenende über den Kurznachrichtendienst Twitter an die Öffentlichkeit, ein Bürger hatte die Herausgabe des Dokuments, das im April entstanden ist, mit Hilfe des Öffentlichkeitsgesetzes erzwungen. Darin beurteilen die Experten unter anderem die Ansteckungsgefahr in Clubs als «hoch», die Einhaltung von Distanzregeln und Schutzmassnahmen fürs Personal als «nicht anwendbar». Dies wenige Wochen, bevor mehrere Schweizer Clubs und Bars zu Corona-Hotspots wurden.