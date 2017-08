Nur: Wären zwei Waadtländer und zwei Berner im Bundesrat nicht des Guten zu viel?

Der zweite Berner wird aller Voraussicht nach spätestens 2019 gehen. Zum Guten der Frauen wäre eine Übervertretung des Mittellandes während einer sehr kurzen Zeit sicher tragbar.

Und was war der zweite Grund?

Es geht mir um die Frauenfrage. Nach Burkhalters Rücktritt hiess es sehr schnell, die Stunde des Tessins sei gekommen. Doch weshalb sagte das vor eineinhalb Jahren niemand, als

der Waadtländer Guy Parmelin in den Bundesrat gewählt wurde? Obwohl mit Regierungsrat Norman Gobbi ebenfalls ein Tessiner Kandidat vorhanden war? Der Anspruch des Tessins ist legitim, daran gibt es keinen Zweifel. Doch eine Frauenkandidatur ist mindestens ebenso legitim. Ich wollte eine Gegenwelle starten zur Ticino-first-Welle: die Ladies-first-Welle. Die Stunde des Tessins kommt bestimmt. Doch was ist mit den Frauen? Nie ist der richtige Moment, immer heisst es: Ihr müsst warten.

Eine deutliche Kritik an FDP-Frauenpräsidentin Doris Fiala. Sie sagte, beim Rücktritt von Johann Schneider-Ammann brauche es ein Frauen-Doppelticket.

Überhaupt nicht: Doris hat uns Kandidatinnen voll unterstützt. Sie hat gesagt, es sei die Stunde der Frauen – wenn nicht diesmal, dann unbedingt beim Rücktritt von Schneider-Ammann.

Was ist wichtiger: Ein Tessiner oder eine Frau im Bundesrat?

Eine Frau. Da Doris Leuthard zurücktritt, gibt es womöglich bald nur noch eine Frau im Bundesrat. Seit 1848 sassen gerade mal sieben Frauen in der Regierung. Das Defizit ist riesig. Der Bundesrat sollte stets mindestens aus drei Frauen bestehen. Das sollte im Jahre 2017 eigentlich kein Thema mehr sein.

Sie wollen eine Frauenquote?

Nein. Es muss auf natürlichem Weg geschehen. Wenn nötig auf Druck der Frauen und der ganzen Gesellschaft. Das muss eine Selbstverständlichkeit werden. Aufgrund ihres Anteils an

der Bevölkerung müssen die Frauen mindestens zu dritt im Bundesrat vertreten sein.

In den nächsten zwei Jahren werden wohl drei Bundesräte zurücktreten: Leuthard, Schneider-Ammann und Ueli Maurer. Was soll geschehen?

Zuerst muss Isabelle Moret gewählt werden. Geht Doris Leuthard allein, muss der Druck der Frauen aufrechterhalten werden. Beim Rücktritt von Schneider-Ammann sind die FDPFrauen wieder an der Reihe. Jahrzehntelang sassen zwei FDP-Männer im Bundesrat. Warum nicht bald zwei FDP-Bundesrätinnen gleichzeitig? Das wäre modern für eine bürgerliche Partei. Isabelle Moret und zum Beispiel Karin Keller-Sutter wären für mich ein absolutes Dream-Team im Bundesrat.

Moret hat zwei schulpflichtige Kinder, lebt getrennt von ihrem Mann. Ist das ein Problem?

Selbst Leute, die Isabelle sehr wohl gesinnt sind, haben besorgt gefragt: Was geschieht mit den armen Kindern? Deshalb kann ich es gut verstehen, dass

sie viel Zeit benötigte, um zu überlegen, ob eine Kandidatur für sie möglich ist. Aber das kann und darf kein Problem sein. Heutzutage muss es möglich sein, Kinder zu haben und gleichzeitig ein anspruchsvolles Amt auszuüben, sei es in der Politik oder in der Wirtschaft.

Sie wäre jedoch wohl das erste alleinerziehende Mitglied im Bundesrat überhaupt.

Ihr Beispiel zeigt, dass es 2017 für die Frauen noch ein Thema ist, wie sie Berufs- und Privatleben verbinden können. Sie thematisiert es bewusst. Das ist eine starke Botschaft. Für viele Frauen wäre eine Bundesrätin Moret ein sehr motivierendes Beispiel, Verantwortung zu übernehmen.

Moret bezeichnet Nuria Gorrite (SP) als Vorbild. Die Tochter der Waadtländer Regierungspräsidentin war ebenfalls schulpflichtig, als Gorrite in den Regierungsrat gewählt wurde.

Meine Kollegin Nuria beweist, dass es möglich ist. Dafür braucht es bessere Strukturen. Es braucht aber auch einen Wandel in der Mentalität der Bevölkerung. Eine Frau soll sich nicht stets dafür entschuldigen müssen, dass sie ein Amt ausübt und Familie hat.

Freisinnige Männer sind also nicht sehr frauenfreundlich?

Sagen wir es so: Es gibt Handlungsbedarf. Bisher hatte die FDP nur eine einzige Frau im Bundesrat. Die Zahl der FDP-Frauen im Nationalrat geht zurück. Wir haben nur eine Ständerätin. In der ganzen lateinischen Schweiz bin ich die einzige FDP-Regierungsrätin. Zudem ist Isabelle Moret die einzige FDP-Nationalrätin in der lateinischen Schweiz.

Der Tessiner Bundesrats-Kandidat Ignazio Cassis sagte: «Wäre ich eine Frau, wäre ich fast beleidigt, würde man mich wählen, weil ich eine Frau bin.»

Seine Äusserung ist ungeschickt. Würde er es als Affront empfinden, wenn

er in den Bundesrat gewählt würde, weil er Tessiner ist? Sicher nicht. Und das soll auch für die Frauen gelten. Werden sie gewählt, muss man aufhören sich zu fragen, ob es nur geschehen ist, weil sie Frauen sind. Dieser Verdacht ist ein Affront für alle Frauen, die hohe Verantwortungen in der Gesellschaft übernehmen. Leider müssen heute viele Frauen immer noch damit leben.

Bixio Caprara, der Präsident der FDP Tessin, stützte Cassis’ Aussage.

Ich will der Tessiner FDP nicht in die Strategie dreinreden. Sie hätte aber heute ihren Tessiner Bundesrat, wäre sie mit einem Doppelticket mit Laura Sadis angetreten. Moret, Maudet und ich wären wohl nicht angetreten, wäre Sadis auf dem Ticket.

Selbst Ihr Lebenspartner fand ja, es sei die Stunde des Tessins, wie das Westschweizer Radio meldete.

Wir haben meine Kandidatur natürlich intensiv zusammen diskutiert. Er schrieb dann etwas auf Facebook. Es traf ihn fast der Schlag, als das auf

RTS gesendet wurde. Ich darf es offen sagen: Ich kämpfte mit ähnlichen innerfamiliären Fragen wie Isabelle. Das ist unvermeidbar.

Sind Sie Feministin?

Ja, und das muss 2017 keine Beleidigung mehr sein.

Doris Fiala wehrt sich dagegen, so bezeichnet zu werden.

Auch Isabelle. Wörter sind wichtig und ich wünsche mir, dass das Wort Feminismus richtig verstanden und wieder salonfähig wird. Denn Isabelle, Doris und ich sind uns einig: Wir wollen, dass Frauen stärker ans Ruder kommen.

Bisher hatte die FDP Elisabeth Kopp als einzige Bundesrätin. Sie wurde abgewählt. Braucht es eine Versöhnung?

Die FDP braucht die Versöhnung – und Alt-Bundesrätin Elisabeth Kopp bestimmt auch. Sie war die erste Bundesrätin, eine bewundernswerte, kompetente Top-Frau, die aus Gründen gehen musste, über die man heute nur noch den Kopf schütteln kann.