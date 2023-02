Erdbeben: Wie gut funktioniert der Notruf in unserer Region?

Täglich erreichen uns schlimme Bilder aus den betroffenen Erdbebengebieten in der Türkei und Syrien. Auch wenn man sich die Zerstörung kaum vorstellen kann, denkbar wären solche Szenen auch bei uns. Jetzt zeigt ich aber, dass das Rettungssystem in der Schweiz schnell zusammenbrechen würde, falls es zu einem schweren Erdbeben kommen sollte. Wie sieht es in unserer Region aus? Wir haben nachgefragt: