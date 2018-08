Matthias Huss, diesen Winter lag in den Bergen ausserordentlich viel Schnee. Hat das den Schweizer Gletschern genützt? Unsere Messungen zeigen, dass die Gletscher am Ende des Winters in gutem Zustand waren. Wir haben mit den Messungen im Rahmen des schweizerischen Gletschermessnetzes festgestellt, dass es im April 20 bis 60 Prozent mehr Schnee hatte als in einem gewöhnlichen Jahr. Der Winter war schneereich, weshalb die Gletscher Anfang Sommer gut gerüstet waren.

Allerdings erleben wir seit April eine Phase von Wärme und Trockenheit. Was sind die Folgen davon? Die hohen Temperaturen führen dazu, dass der Schnee und das Eis der Gletscher schneller schmilzt. Dazu kommt aber auch die extreme Trockenheit. Seit Mitte Mai ist auf den Gletschern kein einziges Mal mehr Neuschnee gefallen. Den Gletschern hilft es, wenn es immer wieder kurze Niederschläge gibt. Eine kleine Schicht Neuschnee – auch wenn es nur fünf Zentimeter sind – reflektiert die Sonnenenergie und sorgt so dafür, dass die Schmelze nicht so schnell vorangeht. In den letzten heissen Jahren konnten die Gletscher immer mal wieder davon profitieren. Dieses Jahr bisher nicht.

