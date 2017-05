Die Diamant-Ohrringe waren am Dienstag in Genf einzeln versteigert worden, gingen aber an dieselbe Bieterin, die sich über Telefon zugeschaltet hatte, wie der Auktionator sagte. "Ein Weltrekord", verkündete er. "Die Stücke bleiben als Paar zusammen, das ist hervorragend."

Die Steine sind grösser als ein Damenfingernagel und tropfenförmig geschliffen. Sie haben identische Fassungen als Ohrringe. Das Auktionshaus verriet nur so viel über den Verkäufer: es handle sich um eine Privatperson, die die Diamanten seit mehr als 25 Jahren besass.

Diamanten mit einer so kräftigen Färbung gelten als extrem selten. Der "Apollo Blue" war auf umgerechnet bis zu rund 50 Millionen Franken geschätzt worden, der "Artemis Pink" auf bis zu gut 17 Millionen Franken.