In der Westschweiz zu reden gibt nicht nur Maudets Reise auf die arabische Halbinsel. Auch Pascal Broulis, FDP-Finanzdirektor in der Waadt, muss sich nun Fragen gefallen lassen. Er verreiste mehrfach mit Frederik Paulsen, einem in der Waadt steuerpflichtigen Milliardär, nach Russland, schreibt der «Tages-Anzeiger» in seiner Ausgabe vom Dienstag. Paulsen vertritt Russland als Honorarkonsul in Lausanne und soll beste Beziehungen zur russischen Führung pflegen. 2008 verlieh ihm Präsident Wladimir Putin den Orden der Freundschaft. Auf den Reiselisten taucht nicht nur der Name Broulis auf, unter ihnen sind auch alt Bundesrat Pascal Couchepin oder die ehemalige Freiburger CVP-Regierungsrätin und heutige Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot.

Broulis sagt, es handle sich um private Reisen, Zahlungsbelege legte er der Zeitung allerdings keine vor und Aussagen anderer Reiseteilnehmer werfen die Frage auf, ob die vollen Reisekosten in Rechnung gestellt wurden. Es stellt sich also die Frage, ob Reisen eines Finanzdirektors mit einem seiner besten Steuerzahler als strikt privat bezeichnet werden können. (nch)

Nagra: Parlamentarier nach Schweden eingeladen

Mitte August ist es wieder so weit: Die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra), eine Tochtergesellschaft der Schweizer AKW-Betreiber, lädt Politikerinnen und Politiker im Privatjet auf eine mehrtägige «Informationsreise» nach Schweden und Deutschland ein. Bei solchen Reisen übernimmt die Nagra sämtliche Kosten – dieses Mal rund 1500 Franken pro Person.

Man reise ziemlich komfortabel und steige «nicht unbedingt in den schlechtesten Hotels ab», zitierte der «Beobachter», der diese Reise publik machte, im Frühjahr anonym einen Teilnehmer einer früheren Reise. Neue Erkenntnisse brächten die Ausflüge meist nicht. «Das Hauptziel scheint jeweils zu sein, dass die Nagra-Leute am Schluss mit allen Politikern per Du sind.»

Solche Reisen sind rechtlich heikel. Denn weil die Nagra alle Kosten übernimmt, könnte sie sich strafbar machen: wegen Vorteilsgewährung. Dabei handelt es sich um ein Offizialdelikt, die Justiz müsste von sich aus Ermittlungen aufnehmen. Doch die Sache kam erst ins Rollen, nachdem im Kanton Aargau – wo die Nagra ihren Sitz hat – eine anonyme Anzeige eingegangen war. Wie die dortige Staatsanwaltschaft auf Anfrage der «Nordwestschweiz» bekannt gibt, wird sie die Anzeige in diesen Tagen der Bundesanwaltschaft zustellen. Diese sei zuständig, da es sich bei den Beschuldigten um Bundesparlamentarier handle. (dbü)

Hochseeflotte: Chefbeamter liess sich von Reeder einladen

In der Affäre um die Hochseeflotte gibt es verschiedenste Anhaltspunkte auf Korruption und persönliche Bereicherung. Die Hochseeschifffahrt gilt als korruptionsanfällig, hohe Provisionen beim Bau von Schiffen, aber auch beim Unterhalt und Betrieb gehören zum Alltag. Die Schweizer Behörden verstehen mangels Meeranschluss wenig bis nichts vom Geschäft. So wurde die Hochseeschifffahrt zwar vom Bund massiv gefördert, aber nur stiefmütterlich und amateurhaft kontrolliert.

Die Pleite einer Flotte kostete den Bund nun bereits über 200 Millionen Franken, wegen Problemen einer weiteren könnten demnächst weitere 100 Millionen Franken folgen.

Es steht der Verdacht im Raum, dass namentlich ein ehemaliger Chefbeamter einen befreundeten Reeder über Gebühr von lukrativen Schiffsbürgschaften des Bundes profitieren liess. Fest steht, dass sich der Chefbeamte vom Reeder zu zahlreichen angeblichen Inspektionsreisen etwa nach China einladen liess. Er liess sich zudem unmittelbar nach seiner Pensionierung gegen ein fünfstelliges Honorar als Berater anstellen. Beim Reeder besteht unter anderem der Verdacht, dass er beim Bau von Schiffen, die mit Bundesbürgschaften finanziert wurden, hohe Provisionen erhielt.

Im August 2017 reichte das Wirtschaftsdepartement von Bundesrat Johann Schneider-Ammann Strafanzeige bei der Bundesanwaltschaft ein. Gegen den Reeder ermittelt die Justiz des Kantons Bern, es geht um Verdacht auf Leistungsbetrug und Beamtenbestechung.

Im Fall des ehemaligen Beamten untersucht die Bundesanwaltschaft wegen ungetreuer Amtsführung und Amtsmissbrauch. (hay)

Kasachstan-Affäre: das 1.-Klasse-GA des SVP-Manns