Regulierungsbremse Kampf gegen die Bürokratie: Bundesrat will Firmen administrativ entlasten – bremst aber in einem Punkt Der Bundesrat will die oft monierte Regulierungsflut bekämpfen – und zwar ausgerechnet mit einem neu geschaffenen Gesetz. Die Einführung einer Regulierungsbremse lehnt er hingegen ab.

Die Papierberge sollen kleiner werden. (Symbolbild) Gaetan Bally / KEYSTONE

Eine Flut an Vorschriften, haufenweise Formulare, ein Dschungel an Regulierungen: Das kann nicht nur die Nerven strapazieren, sondern verursacht auch Kosten – laut Gewerbeverband 70 Milliarden Franken pro Jahr. Insbesondere bürgerliche Parteien und die Wirtschaft kritisieren die steigende administrative Belastung der Unternehmen seit Jahren. Der Bundesrat will nun Gegensteuer geben.

Wirtschaftsminister Guy Parmelin betonte am Freitag, effiziente und massvolle Regulierungen seien ein zentrales Element für attraktive wirtschaftliche Rahmenbedingungen. «Der Weg dorthin ist aber alles andere als einfach», schob er nach. Die Welt werde komplexer, entsprechend steige der Druck zu neuen Regulierungen.

Das Parlament hat einen Weg, um dagegen anzukämpfen, schon vorgespurt: 2019 verabschiedete es zwei Motionen von FDP und SVP, die ein neues Entlastungsgesetz und die Einführung einer Regulierungsbremse fordern. Der Bundesrat legte dazu am Freitag die Botschaften vor – bei der zweiten Vorlage allerdings gegen seinen Willen: Die Regulierungsbremse lehnt er ab.

Mit dieser würde im Parlament eine zusätzliche Hürde eingeführt: Wenn eine Gesetzesänderung zu «erheblichen Regulierungskosten» für Firmen führt, bräuchte es im Parlament ein qualifiziertes Mehr – so wie bei der Ausgabenbremse.

Ziel ist, die Belastung der Unternehmen aufgrund neuer Regulierungen zu bremsen. Konkret soll die Bremse zur Anwendung kommen, wenn eine Gesetzesänderung mehr als 10’000 Unternehmen mit höheren Regulierungskosten belastet oder mehr als 100 Millionen Franken Regulierungskosten über einen Zeitraum von zehn Jahren anfallen.

Der Bundesrat sieht viele Nachteile und wenig Nutzen

Die Vorlage geht auf eine Motion der FDP aus dem Jahr 2016 zurück. Im Parlament hatte die SVP sowie ein Teil der heutigen Mitte der Forderung zum Durchbruch verholfen. Sie argumentieren, Verwaltung und Parlament würden dadurch der Belastung, welche die Regulierung bei den Unternehmen auslöst, mehr Beachtung schenken.

Das Instrument ist jedoch stark umstritten. Während Wirtschaftsverbände es befürworten, stellten sich in der Vernehmlassung eine Mehrheit der Kantone und die Gewerkschaften dagegen, ebenso SP, Grüne, GLP und EVP. Im Parlament hat die Regulierungsbremse dennoch gute Chancen, sofern die Bürgerlichen zusammenhalten.

Widerstand kommt vom – notabene bürgerlich dominierten – Bundesrat. Er sieht darin eine problematische Privilegierung der Interessen der Unternehmen im Gesetzgebungsprozess. Zudem werde der Nutzen der Regulierung ausgeblendet; auch könnte die Suche nach Kompromissen erschwert werden. Gleichzeitig erwartet die Regierung eine «eher überschaubare» Entlastungswirkung. In anderen Worten: Die Regierung sieht gewichtige Nachteile und nur einen geringen Nutzen.

Ausgerechnet ein neues Gesetz soll Abhilfe schaffen

Erfolgsversprechender ist aus Sicht des Bundesrats der Weg über ein neues Gesetz zur Entlastung der Unternehmen. «Wir sind überzeugt, dass wir die Ziele des Parlaments damit schneller und effizienter erreichen», sagte Wirtschaftsminister Parmelin. Das Gesetz geht zurück auf eine Motion von SVP-Nationalrätin Sandra Sollberger.

Vorgesehen ist unter anderem, dass bestehende Regulierungen regelmässig auf Entlastungspotenzial überprüft werden. Auch soll die Digitalisierung vorangetrieben werden: Unternehmen sollen mehr Behördenleistungen über die zentrale elektronische Plattform «EasyGov» erledigen können.

Beide Vorlagen kommen nun ins Parlament. Für die Einführung der Regulierungsbremse braucht es eine Verfassungsänderung. Kommt die Vorlage im Parlament durch, hat das Stimmvolk daher das letzte Wort.