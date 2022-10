Regionalfussball Der FC Wettingen erobert Platz 3, Rothrist schenkt «SchöNie» fünf Tore ein: Die Highlights und Aufreger des Spieltag Der FC Wettingen steht dank einem 1:1-Unentschieden gegen den FC Lenzburg erstmals in den Top 3, der Aufsteiger FC Rothrist lässt dem favorisierten FC Schönenwerd-Niedergösgen keine Chance und gewinnt mit 5:1. Die Übersicht zum Spieltag in der Aargauer 2. Liga.

Der FC Wettingen ist derweil nur schwer zu stoppen. Alexander Wagner

Seit der Rückkehr von Trainer Marc Hodel geht es mit dem FC Wettingen bergauf. Das bekam am Wochenende auch der FC Lenzburg zu spüren. Lange blieb die Partie torlos, ehe Dennis Miolo in der 70. Minute das Gästeteam auf dem Sportplatz Wilmatten in Führung brachte. Rund zehn Minuten später glich Simone Mezzancella für die Lenzburger aus und sorgte damit für den 1:1-Schlussstand.

Das Unentschieden spricht dabei mehr für die Form der derzeit starken Wettinger. Vor der Saison hat Hodels Mannschaft kaum jemand bei den Top-Mannschaften der Liga eingeordnet. Um so überraschender nun dieser Lauf: Seit sieben Partien ist der FCW ungeschlagen. Eine Niederlage gab es bisher nur gegen den FC Sarmenstorf. Und so steht Wettingen nun mit 22 Punkten auf dem 3. Platz da. Man darf auf jeden Fall gespannt sein, wohin die Reise der Wettinger in dieser Spielzeit noch führen wird.

Rothrist zeigt die Schokoladenseite

Der FC Rothrist spielt bisher eine unberechenbare Saison. Auf einen 4:0-Sieg gegen Brugg folgten zwei Niederlagen gegen die Nachwuchsteams aus Baden und Wohlen, dann wiederum gelang ein 2:0-Ausrufezeichen gegen den FC Lenzburg. Keine Frage, der FC Rothrist hat das Potenzial in der Mannschaft, um jedes Team in der 2. Liga zu bezwingen. Aber noch hapert es mit der Konstanz.

Das Team von Nicola Nocita hat grosses Potenzial. Alexander Wagner

Gegen das Topteam FC Schönenwerd-Niedergösgen zeigte der Aufsteiger am Samstag, dass man ihn niemals unterschätzen darf. Gleich mit 5:1 fegte das Team von Nicola Nocita den Tabellendritten vom Platz. Michele Scioscia (zweifach), Martin Valovcan, Admir Seferagic und Raphael Malundama (Eigentor) sorgten dabei für die Treffer der Gastgeber.

Dank den drei Punkten machen die Rothrister einen Sprung im Mittelfeld auf Platz 6. Mit etwas mehr Konstanz würde in dieser Saison aber garantiert noch deutlich mehr drinliegen.

Fislisbach gewinnt das Badener Derby

Am Freitagabend konnte der FC Fislisbach das Nachbarschaftsderby im Badener Esp knapp mit 2:1 für sich entscheiden. Dabei geriet das Team von Rino Luongo (letzte Saison noch Assistent der 1. Mannschaft des FC Baden) früh in Rückstand, drehte danach jedoch die Partie dank Treffern von Ryan Allmann und Milan Gligic.

Damit tauschen die beiden Teams in der Tabelle die Plätze. Der FC Fislisbach steht neu mit 13 Punkten auf dem 9. Rang, der FC Baden 2 fällt auf den 10. Platz zurück.

Topteams im Gleichschritt

Der FC Suhr und der FC Sarmenstorf reihen weiterhin Sieg an Sieg! Während Leader Suhr am Freitagabend dank einem Doppelpack von Davut Bektas gegen den FC Frick den neunten Sieg in Serie feiern konnte, bejubelte der FC Sarmenstorf am Sonntag im Derby gegen den FC Wohlen U23 (2:1) seinen achten Sieg in Folge. Der Rückstand zwischen den Teams an der Spitze beträgt somit weiterhin nur einen Punkt.

