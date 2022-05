Regionalfussball Brugg und Windisch siegen weiter, der FC Küttigen holt wichtige Punkte im Abstiegskampf: Das war der 22. Spieltag Auch im siebten Spiel der Rückrunde bleibt der FC Brugg dank einem 2:0-Erfolg in Gränichen ungeschlagen. Auch Leader FC Windisch lässt gegen den FC Fislisbach beim 4:1-Sieg nichts anbrennen. Nebenbei kann der FC Küttigen den Rückstand auf den Strich verkürzen.

Lobende Worte vom Trainer: Noël Hottinger trifft gegen Gränichen. Alexander Wagner

Es bleibt spannend im Rennen um den Aufstieg in die 2. Liga inter! Der in der Rückrunde noch ungeschlagene FC Brugg macht aus einem Zweikampf zwischen Windisch und Sarmenstorf einen Dreikampf an der Spitze.

Beim FC Gränichen – der unter der Woche den Trainer gewechselt hatte – erkämpfte sich die Truppe von Flakon Halimi den sechsten Sieg im siebten Spiel der Rückrunde. Für die Tore gegen das Tabellenschlusslicht sorgten Noël Hottinger kurz vor der Pause sowie Fabio Berz in der 76. Minute.

Der Brugger Trainer war nach dem Spiel erleichtert: «Wir hatten grossen Respekt vor Gränichen. So ein Trainerwechsel kann eine Mannschaft beflügeln, weil sich die Spieler zeigen wollen. Deshalb wussten wir, dass es schwierig werden könnte. Mein Team hat sich aber gut geschlagen, wir hatten deutlich mehr Ballbesitz und konnten am Ende einen verdienten 2:0-Sieg einfahren.»

Windisch mit spektakulärer Schlussphase

Der FC Windisch dürfte den Brugger Erfolg entspannt zur Kenntnis genommen haben. Das Team von Angelo Ponte legte bereits am Freitag mit einem 4:1-Erfolg gegen den FC Fislisbach vor.

Die Partie war dabei lange umkämpft, nach einem Treffer von Meriton Bytyqi in der 8. Minute wollten dem favorisierten Gastgeber bis zur Schlussphase keine Tore gelingen.

Wie schon am letzten Wochenende: Gustavo Henrique De Oliveira Nogueira sorgt mit seinem Treffer für das Endresultat. Alexander Wagner / FOTO Wagner

In der 74. Minute leitete Rilind Beqiri mit dem 2:0 eine spektakuläre Schlussphase mit drei weiteren Treffer ein: Erst verkürzte Christian Gasane in der 76. Minute für die Gäste, dann sorgten Alen Velic (78. Minute) und Gustavo Henrique De Oliveira Nogueira (84. Minute) für die Entscheidung.

Sarmenstorf patzt

Beim FC Sarmenstorf ist im Verlauf der Rückrunde Sand ins Getriebe gekommen, dies machte sich auch am 22. Spieltag bemerkbar. Nach einem Doppelschlag durch Fabio Huber schien das Team von Michael Winsauer die Partie gegen den FC Wettingen nach 50. Minuten im Griff zu haben. Doch die Gäste kämpften sich zurück. Jacopo Canzian und

Raoul Canzian sorgten in den letzten 25 Minuten für eine Punkteteilung auf dem Bühlmoos.

Fabio Huber und Alain Schultz müssen mit dem FC Sarmenstorf erneut einen kleinen Rückschlag verdauen. Claudio Thoma

Der Rückstand des FC Sarmenstorf auf den FC Windisch wächst damit auf vier Punkte. Es bleiben Alain Schultz und Co. jedoch noch acht Spieltage, um sich den Aufstiegsplatz zurückzuerobern.

Wichtige Punkte für Küttigen

Im Abstiegskampf konnte der FC Küttigen wichtigen Sieg einfahren. Auswärts beim Tabellenvierten FC Schönenwerd-Niedergösgen gelang der Mannschaft von Goran Duvnjak ein überraschender 2:0-Erfolg. Damit kann der Aufsteiger den Rückstand auf den Strich um drei Punkte verkürzen. Neu beträgt die Punktedifferenz zum FC Fislisbach nur noch sechs Zähler.

Dem FC Küttigen gelingt ein wichtiger Auswärtserfolg. Alexander Wagner

2. Liga AFV

3. Liga, Gruppe 1