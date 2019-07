Der Unfall ereignete sich am Mittag. Eine Gruppe von drei Motorrädern fuhr vom Berninapss kommend über die Berninastrasse in Richtung Süden. Bei Pozzolascio geriet der an dritter Stelle fahrende Motorradfahrer in einer Linkskurve mit seinem Fahrzeug zu weit nach rechts und streifte die dortige Leitplanke.

In der Folge kam sein Fahrzeug zu Fall. Der Gestürzte blieb mit unbestimmten Verletzungen unter der Leitplanke liegen. Er wurde von der Rega ins Spital nach Samedan geflogen. Am Motorrad entstand Sachschaden. Die genaue Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Graubünden untersucht.