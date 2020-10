Referendum lanciert: Jungparteien kämpfen gegen umstrittenes Anti-Terrorgesetz

Zwar haben es Referenden gegen Polizeigesetze teils schwer, wie sich in den Kantonen zeigt. Doch Vögeli glaubt an den Erfolg. «Es ist ein neues Gesetz. Und es ist fraglich, ob es mehr Sicherheit bringt.» Wenn jemand einen terroristischen Anschlag plane, werde ihn auch die Fussfessel oder der Hausarrest daran nicht hindern.

sagt Tobias Vögeli, Co-Präsident der Jungen Grünliberalen Schweiz. Der einzige westliche Staat, der ebenfalls Menschen auf blossen Verdacht hin der Freiheit beraube, seien die USA mit Guantanamo. «Wir wollen kein Guantanamo-Spielregeln in der Schweiz», so Vögeli.

Gleichzeitig aber könnten Verdächtige ohne Beweise und ohne gerichtliche Überprüfung in den Hausarrest gesetzt werden. «Man muss dafür keine Tat mehr planen. Es reicht der Verdacht der Polizei, dass man eine Tat begehen könnte. Dies geht in einem liberalen Rechtsstaat nicht.» Die Behörden hätten bereits heute vergleichbare Massnahmen zur Verfügung, sagt Vögeli. Der Unterschied aber sei, dass diese im Vorfeld von einem Gericht angeordnet werden müssen. «Dass die Polizei einem Richter plausibel erklären können muss, warum es eine Massnahme braucht, ist in einem Rechtsstaat richtig.» Den umstrittensten Punkt hatte der Nationalrat zuvor gestrichen: Eine Präventivhaft ist nicht mehr im Gesetz.