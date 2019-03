Das Lieblingswort vieler Gesundheitspolitiker heisst im Moment Eigenverantwortung. Mehr Eigenverantwortung soll der Patient übernehmen, wenn er zum Arzt geht, wenn er Medikamente kauft oder wenn er Physiotherapie braucht. Mehr Eigenverantwortung soll letztlich dazu führen, Kosten zu sparen. Um die Versicherten dazu zu bringen, soll die Franchise in der Grundversicherung rund alle vier Jahre um 50 Franken erhöht werden.

Die SP glaubt nicht daran, dass dies funktioniert. Die Parteileitung hat am Montagmittag entschieden, gegen die geplante Franchisen-Erhöhung, die morgen im Ständerat aller Voraussicht nach beschlossen wird, das Referendum zu ergreifen. SP-Vizepräsidentin Barbara Gysi bestätigt gegenüber dieser Zeitung eine entsprechende Meldung von Blick.ch.

"Die Franchisen-Erhöhung ist inakzeptabel", so Gysi. Es sei nicht erwiesen, dass mit dieser Massnahme die Gesundheitskosten gedämpft werden können. Für die St.Galler Nationalrätin ist klar: Höhere Franchisen treffe die Schwächsten am stärksten - chronisch Kranke und die ältere Bevölkerung. Sie müssten immer mehr selber bezahlen. Das sei ein Angriff auf die Solidarität.

Politiker wollen Patienten erziehen

Die Gesundheitskosten steigen scheinbar unaufhaltsam. Seit der Einführung der obligatorischen Krankenversicherung 1996 wuchs die Prämienlast von brutto 12 Milliarden auf fast 33 Milliarden Franken im 2017. Das sind rund vier Prozent pro Jahr. Begründet wird das Wachstum einerseits mit der Alterung der Bevölkerung und dem technischen Fortschritt in der Medizin. Ein grosser Teil wird aber auch Ineffizienz und unnötigen Behandlungen zugeschrieben.

Um den Patienten zu erziehen, weniger Leistungen in Anspruch zu nehmen, will die Gesundheitskommission des Ständerats die ordentliche Franchise zum wiederholten Mal erhöhen. Mehrere Anträge dazu liegen vor. Der Nationalrat hat ihnen bereits zugestimmt. Am Dienstag entscheidet der Ständerat aller Voraussicht nach, dass er die Franchisen den wachsenden Gesundheitskosten anpassen will.

Das schwebt dem Ständerat vor

Die Grundidee: Franchisen und Gesundheitskosten in der Grundversicherung sollen im Verhältnis 1:12 stehen. Das bedeutet: Sobald die Kosten pro Person 13-mal höher liegen als die ordentliche Franchise, müssen sämtliche Franchisen um 50 Franken angehoben werden. Das ist nächstes Mal bei Bruttokosten von 3900 Franken der Fall. 2016 lagen die Ausgaben pro Person bei etwas mehr als 3400 Franken. Laut Bundesrat ist die erste Erhöhung also 2020 fällig, danach voraussichtlich alle vier Jahre wieder.