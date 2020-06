Rechtsexperte fordert den höchsten Richter zum Rücktritt auf – künftige Amtsträger sollten vor der Wahl besser geprüft werden

Skandale in der Schweizer Justiz häufen sich; bei der Bundesanwaltschaft, am Bundesstrafgericht und am Bundesgericht. Jurist Markus Mohler sieht einen Zusammenhang: Verantwortliche, die den Grundsatz von Treu und Glauben verletzen. Das bedeutet: Sie handeln nicht redlich oder kaschieren Fehler. Einige Amtsträger, die also auf höchster Ebene die Einhaltung des Rechts kontrollieren sollten, halten sich gemäss Mohler selber nicht ans Recht.