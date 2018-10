Während in der FDP alle Zeichen auf Keller-Sutter stehen, ist das Rennen bei der CVP offen. Die besten Aussichten dürfte dabei Viola Amherd haben. Die Walliser Nationalrätin und langjährige Vizefraktionschefin gilt als zuverlässig, dossiersicher und sachorientiert. Als ehemalige Stadtpräsidentin von Brig bringt sie auch politische Führungserfahrung mit. Dass die CVP-Fraktion sie der Bundesversammlung als Kandidatin vorschlägt, ist so gut wie sicher. Schwieriger dürfte es für Amherd im Parlament werden. Links fliegen ihr die Sympathien zu, viele FDP- und SVP-Vertreter erachten sie hingegen als zu wenig bürgerlich. Gemäss Parlamentarierrating der «NZZ» politisiert Amherd im linken Drittel der Partei. Dies zeigt sich vor allem in der Gesellschafts- und Sozialpolitik. Amherd will Ehe und Adoption für Homosexuelle öffnen, sie unterstützt einen bezahlten Vaterschaftsurlaub und sie befürwortet Bundesgelder für die ausserfamiliäre Kinderbetreuung. Bezeichnenderweise hat sich Amherd am meisten im Kinder- und Jugendschutz hervorgetan.

Um einen Platz neben Amherd buhlen die Baselbieter Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter sowie die Urner Regierungsrätin Heidi Z’graggen. Politisch sind die beiden schwieriger zu verorten als Hegglin und Amherd. Schneider-Schneiter ist die wirtschaftsliberalste aller vier Kandidaten. Sie ist auch für eine Öffnung der Schweiz und eine relativ liberale Einwanderungspolitik. Z’graggen wiederum ist für strenge Einwanderungsregeln und relativ öffnungskritisch. Bei Finanz- und Wirtschaftsfragen ist sie hingegen gemässigt. Im Parlament sind die beiden in der Aussenseiterrolle. Schneider-Schneiter fehlt es an Führungserfahrung. Z’graggen wiederum sass noch nie in einem Parlament und ist in Bern weitgehend unbekannt. Gerade Unterstützer von Amherd könnten versucht sein, eine dieser Frauen aufs CVP-Ticket zu nehmen, um damit Hegglin auszubremsen.

Wer ist Ihr politisches Vorbild? Ich habe kein Vorbild, aber es gibt Eigenschaften, die ich bewundere, wie die rhetorische Exaktheit bei Kurt Furgler oder die Schaffenskraft bei Doris Leuthard. In welchem Land neben der Schweiz könnten Sie sich gut vorstellen zu leben? Weshalb? In keinem. Die Natur, die abwechslungsreiche Landschaft auf kleinen Distanzen und die Sicherheit in unserem Land möchte ich mit nichts eintauschen. Was ärgert Sie an der Schweiz? Dass wir uns manchmal selber schlechtmachen, statt dankbar zu sein, in einem so stabilen und schönen Land zu leben. Was Essen Sie am liebsten? Raclette.

Wer ist Ihr politisches Vorbild? Dölf Ogi hat unserem Land als Bundesrat viel gegeben. Er hat uns auch im Ausland glänzend repräsentiert. In welchem Land neben der Schweiz könnten Sie sich gut vorstellen zu leben? Weshalb? Die ligurische Küste Italiens ist meine Traumdestination ausserhalb der Schweiz. Unsere Nachbarn sind wichtig für uns und sie teilen viele unserer Werte. Ich hoffe, dass die Italiener bald wieder auf die Beine kommen. Was ärgert Sie an der Schweiz? Wir haben zu wenig Mut, uns im Ausland und speziell in Brüssel zu behaupten. Was Essen Sie am liebsten? Tomatensauce aus frischen Tomaten und ein gutes Glas Rotwein. Die einfachsten Gerichte sind oft die besten. Sie sind authentisch, kostengünstig und sie sind beliebt bei Jung und Alt. Das Gute ist nicht immer das Teuerste.

Wer ist Ihr politisches Vorbild? Zu Beginn meiner politischen Laufbahn war Robert Bisig, damals CVP- Regierungsrat des Kantons Zug, aufgrund seiner seriösen und umsichtigen Arbeit mein Vorbild. In welchem Land neben der Schweiz könnten Sie sich gut vorstellen zu leben? Weshalb? Als Bundesratskandidat denke ich nicht über das Auswandern nach. Was ärgert Sie an der Schweiz? Mir gefällt die Vielseitigkeit der Schweiz, deshalb ärgern mich die zunehmende Zentralisierung und Polarisierung und enger werdende Raumverhältnisse. Was essen Sie am liebsten? Rötel Blau mit Buttersauce, Rüebli und Salzkartoffeln und einer Kirschtorte zum Dessert.

Wohnort: Erstfeld, UR

Politische Karriere: Seit 2004 Urner Regierungsrätin. Mitglied des CVP-Parteipräsidium von 2007 – 2016.

Ausbildung: Primarlehrerin, promovierte Politikwissenschafterin

Wer ist Ihr politisches Vorbild? Staatsdenker und Visionär, alt Ständerat Franz Muheim, national und international unterwegs, dabei durch und durch in Uri verwurzelt geblieben.

In welchem Land neben der Schweiz könnten Sie sich gut vorstellen zu leben? Weshalb? Sehnsuchtsorte finden sich höchstens irgendwo am Meer. Wie der Blick

vom Berg ermöglicht das Meer den ungestörten Weitblick und damit

der Inspiration.

Was ärgert Sie an der Schweiz? Dass wir uns von unserem Erfolgsmodell der Konkordanz wegbewegen. Für den Erfolg unseres Landes müssen wir uns dafür mit aller Kraft einsetzen.

Was essen Sie am liebsten? Schweizer Schokolade (nicht zu viel).

FDP: Das Profil ist Nebensache

Kann für sie überhaupt noch etwas schiefgehen? Am Tag, als Johann Schneider-Ammann seinen Rücktritt als Bundesrat bekannt gab, galt Karin KellerSutter bereits als Topfavoritin. Inzwischen ist die Dominanz der St. Galler Ständerätin noch absoluter geworden. Ihr ärgster Widersacher, der in der rechten Ratshälfte hochgeschätzte Bündner Ständerat Martin Schmid, kandidiert nicht. Mit dem Verzicht des St. Galler CVPRegierungsrats Benedikt Würth ist zudem die Gefahr gebannt, dass ihr ein anderer Ostschweizer vor der Sonne steht.

Verblieben sind zwei Konkurrenten für Keller-Sutter: der Nidwaldner Ständerat Hans Wicki sowie der Schaffhauser Regierungsrat Christian Amsler. Beide wurden im Vorfeld nicht als Bundesratskandidaten gehandelt, da sie national kaum in Erscheinung getreten sind. Wicki sagt von sich, er habe einen prall gefüllten Rucksack voller Erfahrungen. Und in der Tat: Als ehemaliger Geschäftsführer eines internationalen Elektrotechnik-Unternehmens bringt er Führungserfahrung aus der Wirtschaft mit; in der Politik trug er Verantwortung als Gemeindepräsident von Hergiswil und Baudirektor in Nidwalden. Nur: In seinen drei Jahren im Bundesparlament ist Wicki kaum aufgefallen. Es gibt Zweifel, ob die kurze Parlamentserfahrung reicht für den Bundesrat. Vor allem aber ist der 54-Jährige Opfer seiner Konkurrenz. Wenn Wicki seinen 40-Liter-Expeditionsrucksack schultert, steht Keller-Sutter mit ihrem 60-Liter-Rücksack bereit. Die St. Gallerin hatte bereits als Regierungsrätin nationale Strahlkraft. Nach sieben Jahren im Bundesparlament gehört sie zu den einflussreichsten Politikerinnen im Land.

Gegenprogramm Amsler

Keller-Sutter politisiert konsequent rechts. Sowohl im Vergleich zu den anderen Bundesratskandidaten wie auch zur FDP-Fraktion steht sie einer Öffnung der Schweiz wie auch der Migration kritischer gegenüber. So lehnte sie zum Beispiel die erleichterte Einbürgerung der dritten Generation ab, – genauso wie Konkurrent Wicki – und bei der Entwicklungshilfe sieht sie Sparpotenzial. Weiter ist sie der Meinung, dass sich die Schweiz vermehrt an ihrer Neutralität orientieren soll. Und doch ist KellerSutter bei der Linken wohlgelitten. SP-Präsident Christian Levrat spricht positiv über sie. Viele auf der linken Seite attestieren ihr, dass sie willens ist, parteiübergreifende Kompromisse zu suchen.

Rein ideologisch gesehen, müsste die Linke eigentlich auf Christian Amsler setzen. Der Schaffhauser Bildungsdirektor weist ein politisches Profil auf, das stärker demjenigen der CVP ähnelt als der FDP. Er sagt denn auch, dass er nicht für eine FDP der Finanzen und der Steuern stehe, sondern für eine FDP der Gesellschafts-, Familien- und Jugendpolitik. Amsler will zum Beispiel deutlich mehr Geld in die Bildung stecken. Untypisch für einen FDP-Vertreter spricht er sich für Bundessubventionen für Krippen wie auch einen bezahlten Vaterschaftsurlaub aus. Und doch: Amsler dürfte in Bern zu unbekannt sein, um eine Mitte-links-Mehrheit auf sich zu vereinen.

Karin Keller Sutter, 54