Premiere geglückt: So sieht die neue Circus-Knie-Show aus

«Manege frei» bei Circus Knie: Mit einer bunten Show aus Nervenkitzel und Poesie hat der Traditionszirkus am Donnerstagabend in Rapperswil-Jona eine rauschende Premiere gefeiert. Stargast war erstmals in der über 100-jährigen Knie-Geschichte ein Musiker, nämlich der Schweizer Sänger Bastian Baker. Die Highlights im Video.