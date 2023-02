Giraffenbaby in Knies Kinderzoo erkundet zum ersten Mal das Aussengehege

Bei Knies Kinderzoo in Rapperswil freut man sich über Giraffen-Nachwuchs: Am Montag kam eine kleine Rotschildgiraffe zur Welt. Der junge Bulle hat noch keinen Namen. Dieser soll aber mit mit dem Buchstaben «V» beginnen. Am Donnerstag durfte das Giräffli bereits das erste Mal das Aussengehege erkunden.