Rapper vor Bundesgericht: Ein kleiner Erfolg für Natalie Rickli

Das Bundesgericht sieht in dieser Argumentation eine Gesetzesverletzung und kritisiert die Vorinstanz, sie habe die Wahrheitsprüfung unterlassen. Die Berner Richter müssen dies nun nachholen und das Urteil in diesem Punkt überarbeiten.

Dass der Song die Grenze der künstlerischen Freiheit überschritten hat und ein Fall des Strafrechts darstellt, ist nicht umstritten. Es handelt sich mindestens um eine Beschimpfung, was sogar die Musiker eingestanden haben. So lautete das Urteil des Regionalgerichts Bern-Mittelland von 2017. Das Berner Obergericht verschärfte das Urteil 2018 und qualifizierte den Song zusätzlich als üble Nachrede. Das Bundesgericht hatte nun zu entscheiden, ob auch die Tatbestände der Verleumdung und der sexuellen Belästigung erfüllt sind. Im ersten Punkt ist das Urteil ein Erfolg für Rickli, im zweiten jedoch nicht.

Drei Bundesrichter und zwei Bundesrichterinnen hatten eine aussergewöhnliche Aufgabe. Sie analysierten einen Rapsong. Er stammt von einigen Mitgliedern des linken Berner Rapkollektivs Chaostruppe und greift SVP-Politikern Natalie Rickli an. Sie wird als Sexobjekt dargestellt, das den Männern «rund um die Uhr» sexuell zu Diensten stehe. Explizit erwähnt werden die Parteikollegen Christoph Blocher und Christoph Mörgeli, die ihr deshalb eine politische Karriere ermöglicht hätten.

Sexuelle Belästigung: Freispruch bestätigt

Die Niederlage, die Rickli gleichzeitig erlitten hat, ist allerdings grösser als ihr Erfolg bei der Verleumdungsfrage. Das Bundesgericht bestätigt den Entscheid, dass der Song keine sexuelle Belästigung darstellt. Das Bundesgericht hat sich mit dieser Frage intensiv auseinander gesetzt. Die Argumentation in diesem Punkt dürfte wegweisend sein für weitere Fälle, denn es geht um ein neues Phänomen. Was bedeutet eine sexuelle Belästigung im Online-Zeitalter?

Eine sexuelle Belästigung setzt die Anwesenheit des Opfers voraus. Das Bundesgericht hat nun geklärt, was Anwesenheit im virtuellen Raum bedeutet. Es kommt zum Schluss, dass die Personen nicht im gleichen Raum anwesend sein müssen. Eine sexuelle Belästigung kann auch über eine Webcam oder einen Chat erfolgen, aber das Opfer muss direkt adressiert werden. Das ist beim Rickli-Rap gemäss Bundesgericht nicht geschehen. Die Rapper stellten den Song auf ihre Website und richteten sich damit an ihr linkes Publikum. Sie unternahmen aber nichts, damit Rickli direkt damit konfrontiert wird. Das wäre zum Beispiel der Fall gewesen, wenn sie den Song auf Ricklis Facebook-Seite gepostet hätten oder in sozialen Medien verbreitet hätten. Da sie dies nicht taten, dauerte es eineinhalb Jahre, bis Rickli den Song überhaupt zum ersten Mal gehört hat.

Diese Argumentation wird von vielen Leuten nicht verstanden. Das Bundesgericht argumentiert jedoch, dass aber genau für diese Art von Delikten die Kategorie der Ehrverletzungen existiert. Würde nun also die Forderung aufkommen, man müsste den Tatbestand der sexuellen Belästigung erweitern, würde aus Sicht des Bundesgericht eine Doppelspurigkeit entstehen.