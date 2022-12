Raiffeisen-Prozess, Tag 6 Vincenz-Prozess: Angeklagter verlor Vermögen, Ehe und wurde schwer krank Anwälte von Peter Wüst und Andreas Etter liessen die Bank Raiffeisen schlecht aussehen. Sie zerpflückten die Anklage und machten interessante Aussagen über Pierin Vincenz.

Investnet-Mitgründer Andreas Etter erscheint zum Raiffeisen-Prozess des Zürcher Bezirksgerichts vor dem Volkshaus, am Mittwoch, 9. Februar 2022, in Zürich. Sein Geschäftspartner wurde im Laufe des Verfahrens schwer krank. Ennio Leanza / KEYSTONE

Es schien, als sei der Verhandlungstag sechs nebensächlich. Der Hauptangeklagte Pierin Vincenz tauchte gestern nicht einmal auf. In Wirklichkeit ging es aber um den Kern der Vorwürfe. Dieser liegt im Deal zwischen der Bank Raiffeisen und der Firma Investnet, welche in kleinere und mittlere Unternehmen investierte (KMU). Raiffeisen stieg im Jahr 2012 bei Investnet ein und übernahm sie bis 2015 schrittweise. Der Angeklagte Beat Stocker war heimlich zu 25 Prozent an Investnet beteiligt, als der Deal über die Bühne ging. Zudem soll er als Statthalter für Pierin Vincenz fungiert haben. Vincenz soll einen Drittel von Stockers Anteil verdeckt gehalten haben. Stocker war damals als Berater für Raiffeisen tätig, Vincenz war CEO. Als solche seien sie bei den Vertragsverhandlungen mit Investnet quasi auf beiden Seiten des Verhandlungstisches gesessen, so die Anklage.

Saubermann-Image von Pierin Vincenz

Im Fokus der Verhandlung standen gestern die beiden Gründer von Investnet: Peter Wüst und Andreas Etter. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, sich mit Stocker und Vincenz verschworen zu haben. Sie hätten ihnen bei den verdeckten Beteiligungen geholfen. Als Gegenleistung dafür, hätten Stocker und Vincenz auf der Seite von Raiffeisen dafür gesorgt, dass die ausgehandelten Verträge für Investnet vorteilhaft waren. Wüst und Etter erhielten später aufgrund von Aktienkaufverträgen von Raiffeisen je 20 Millionen Franken. Je einen Drittel gaben sie an den Beteiligten Stocker weiter. Dies sei «in Anerkennung der Einflussnahme geschehen», sagt die Staatsanwaltschaft. Stocker überwies Vincenz 2,9 Millionen Franken. Er sagt: als Darlehen.

Die Anwälte von Wüst und Etter bestritten alle Vorwürfe und stellten die Anklageschrift als zusammengeschusterte und nicht überzeugende Story dar. Von einer verdeckten Beteiligung Vincenz’ hätten Wüst und Etter nichts gewusst. Beide Anwälte erinnerten zudem ans Bild, das die Schweiz von Pierin Vincenz hatte. Er sei «der Saubermann, der Star der Szene» gewesen. Diesen Mann zu bestechen sei ihren Mandanten nicht in den Sinn gekommen.

Die Bank Raiffeisen gerät in die Kritik

Die Verteidiger versuchten nicht nur die Haut ihrer Mandanten zu retten, sondern leisteten auch Vincenz und Stocker Schützenhilfe. So bestritten sie, dass die beiden Hauptangeklagten überhaupt auf die Vertragsgestaltung Einfluss genommen hätten. Sie liessen dabei die Bank Raiffeisen schlecht aussehen. So seien die Verträge von weiteren Mitarbeitern geprüft und beeinflusst worden. Auch ein Treuhandvertrag mit Geheimhaltungsklausel zwischen Etter und Wüst auf der einen und Stocker auf der anderen Seite, sei der Raiffeisen bekannt gewesen.

Die Anwälte verlangten Einstellung des Verfahrens beziehungsweise Freisprüche. Zudem sollten ihre Mandanten für das Leid entschädigt werden, das ihnen durch das Verfahren entstanden sei. Eindrücklich schilderte der Anwalt von Peter Wüst dessen Schicksal. Bevor er 2018 verhaftet wurde, sei er sportlich und kerngesund gewesen. Das Verfahren hätte seine Gesundheit und sein Lebenswerk vernichtet. Seine langjährige Ehe wurde geschieden und er leide nun unter einer irreversiblen Krankheit. «Die letzten vier Jahre haben sein Leben zerstört», sagte von Peter Wüsts Anwalt. Vor Gericht erschien er nie, weil er nicht verhandlungsfähig ist.