Pyro-Wurf an Super-League-Match: Täter muss neun Monate ins Gefängnis

In der Folge erhob die Bundesanwaltschaft erstmals Anklage wegen eines Vorfalls in einem Sportstadion. Der Fall landete daher vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona, das den Beschuldigten im August 2017 unter anderem der mehrfachen Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase in verbrecherischer Absicht, der schweren Körperverletzung sowie der mehrfachen Widerhandlung gegen das Sprengstoffgesetz schuldig sprach.

Verurteilt wurde der Ostschweizer zu drei Jahren Freiheitsstrafe, die Hälfte davon hätte er absitzen müssen. Ob und wie lange der Pyro-Werfer ins Gefängnis muss, steht allerdings auch heute – mehr als vier Jahre nach der Tat – noch immer nicht definitiv fest.

Bundesrichter werten Verhalten als «verwerflich» und «hinterhältig»

Die Verteidigerin des Beschuldigten versucht, ihren Mandanten vor einem Freiheitsentzug zu bewahren. Mit ihrer Beschwerde ans Bundesgericht war sie vor einem Jahr teilweise erfolgreich: Die oberste Instanz verlangte Korrekturen. Als Reaktion auf die höchstrichterliche Kritik reduzierte die Strafkammer des Bundesstrafgerichts die Freiheitsstrafe im vergangenen Sommer um 6 auf 30 Monate, wovon ein Jahr unbedingt ausgesprochen wurde. Damit gab sich der Ostschweizer noch nicht zufrieden, er wandte sich an die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts und beantragte eine Freiheitsstrafe von 24 Monaten – bedingt.

Doch einen Teil der Strafe wird der Pyro-Werfer im Gefängnis absitzen müssen, das geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Urteil der Berufungskammer hervor. Ausführlich begründen die Bundesstrafrichter darin, wieso sie die Höhe von insgesamt 30 Monaten für gerechtfertigt halten. Als «verwerflich» und «hinterhältig» bezeichnen sie das Vorgehen des Beschuldigten. Der von ihm genannte Beweggrund – Vergeltung für die zuvor gegen andere St. Galler Fans ausgesprochenen Stadionverbote – könne sein Verhalten in keiner Weise entschuldigen. Und, so die Bundesstrafrichter: