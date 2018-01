SVP-Nationalrat Ueli Giezendanner ist besorgt. «Ich habe grosse Hochachtung vor der Geschäftsprüfungs- und der Finanzkommission, die die Affäre untersuchen. Aber mit all dem, was jetzt noch zum Vorschein kam, etwa der versuchten Übernahme der Flotte durch Russen, habe ich Angst, dass die Gremien die riesige Arbeit nicht stemmen können», sagt er. So müssten zahlreiche Personen im In- und Ausland noch befragt werden. «Wir kommen um eine Parlamentarische Untersuchungskommission PUK nicht herum», sagt Giezendanner.

Der Aargauer macht noch einen anderen Grund für eine PUK geltend: kommende Bundesratswahlen.

In Hochsee-Fall erscheinen CVP-Politiker, die als mögliche Nachfolger von Bundesrätin Doris Leuthard gelten: Brigitte Häberli (Ständerätin TG) und Viola Amherd (Nationalrätin VS), die sich auf Betreiben des einst für Bürgschaften zuständigen Chefbeamten Michael Eichmann (CVP) zu Schiffstaufen von späteren Pleiteschiffe einladen liessen.

Ungeklärt ist die Rolle von Ständerat Pirmin Bischof (SO), auch er aussichtsreicher Bundesratskandidat. In Bischofs Anwaltskanzlei in Solothurn fand vor einigen Jahren ein Krisentreffen mit ausgewählten Reedern statt, das von Eichmann initiiert worden war, so Recherchen der «Schweiz am Wochenende».