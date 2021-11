Strafprozess Linksextremistin Andrea Stauffacher (71) narrt die Justiz: Sie schwänzt ihren Gerichtstermin Sie wird beschuldigt, das türkische Konsulat in Zürich mit Feuerwerk beschossen zu haben. Eigentlich wollte die Bundesanwaltschaft das Verfahren versanden lassen. Doch der türkische Staat hat eine Anklage verlangt.

Marschiert links aussen: Andrea Stauffacher am Frauenstreik. Keystone (Zürich, 14.6.2019)

Worum geht es?

Andrea Stauffacher, 71 Jahre alt, ist eine der Anführerinnen des Revolutionären Aufbaus. Die Bundesanwaltschaft wirft ihr vor, 2017 das türkische Konsulat in Zürich mit Feuerwerk beschossen zu haben. Auf der Website des Revolutionären Aufbaus tauchte danach ein Bekennerschreiben auf. Auf der Abschussrampe fanden Ermittler Stauffachers DNA-Spuren. Doch die Bundesanwaltschaft wollte eigentlich auf eine Anklage verzichten, weil sie ihre Indizien als zu schwach einstufte. Es könnte theoretisch auch sein, dass die Täter zum Beispiel Stauffachers Handschuhe benutzten und so das DNA-Material übertrugen.

Diese Abschussrampe stellten Ermittler beim türkischen Konsulat sicher. NDB

Doch das türkische Konsulat beharrte auf einer Anklage und erhielt vom Bundesstrafgericht in einem Zwischenentscheid Recht. Dieses erinnerte die Ermittler daran, dass Stauffacher 2002 einen ähnlichen Angriff auf das spanische Konsulat durchgeführt und danach verurteilt worden war.

Inzwischen hat die Bundesanwaltschaft diverse weitere, kleine Vorwürfe gegen Stauffacher gesammelt, die sie gleichzeitig zur Anklage bringt. So soll Stauffacher zum Beispiel am Frauenstreik 2019 eine Rauchpetarde im Zürcher Hauptbahnhof gezündet haben und bei einer anderen Demo den Polizisten den Mittelfinger gezeigt und sie als «Marionetten» beleidigt haben. Zudem soll sie mit Fäusten und Ellenbogen auf Polizisten eingeschlagen haben, als sie festgenommen wurde.

Warum ist das wichtig?

Der Nachrichtendienst des Bundes erfasst jährlich etwa hundert gewalttätige Ereignisse der linksextremen Szene. Doch die Täterinnen oder Täter werden selten gefasst. Noch seltener kommt es zu Gerichtsprozessen.

Gewalt von links und rechts Vom Nachrichtendienst des Bundes registrierte Ereignisse Linksextremismus Rechtsextremismus 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0 20 40 60 80 100 120

Die Verhandlung wird zudem einmal mehr zeigen, welche Bedeutung DNA-Spuren in einem Indizienprozess haben.

Wie läuft die Verhandlung ab?

Die Polizei hat sich auf eine Demonstration vor dem Gerichtsgebäude vorbereitet. Mit Gittern riegelt sie den Vorplatz ab und markiert mit einem Schäferhund und in Kampfmontur Präsenz. Doch niemand kommt. Keine Demonstrantin. Und auch Stauffacher erscheint nicht. Ihr Verteidiger Bernard Rambert kann nicht sagen, wo sie steckt.

Das Bundesstrafgericht: Niemand da, nur die Polizei. Andreas Maurer (Bellinzona, 18.11.2021)

Kontakt mit der Angeklagten hat dafür der «Tages-Anzeiger». Demnach demonstriert sie zur gleichen Zeit mit Gleichgesinnten vor dem Konsulat in Zürich und sagt dazu, es sei eine kurze, aber starke Aktion gewesen.

Der Einzelrichter verschiebt den Verhandlungsbeginn um eine «Respektstunde». Die betagte Aktivistin trifft aber natürlich auch danach nicht ein. Dafür sind die Privatkläger aufgetaucht: Vertreter des türkischen Konsulats und der Zürcher Stadtpolizei.

Der Richter ordnet folgendes Vorgehen an: Das Beweisverfahren wird am Donnerstag geführt. Die Plädoyers folgen am Freitag. Stauffacher hat dann die letzte Gelegenheit, vor Gericht zu erscheinen.