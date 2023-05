Pro & Contra Unnütz oder unabdingbar? Sarah Wyss und Andreas Glarner sind geteilter Meinung bei der Abstimmung über das Covid-Gesetz Am 18. Juni stimmt die Schweiz zum dritten Mal über die Verlängerung des Covid-Gesetzes ab. SP-Nationalrätin Sarah Wyss befürwortet die Vorlage, SVP-Nationalrat Andreas Glarner lehnt sie ab. Sarah Wyss, Andreas Glarner Drucken Teilen

PRO: Sarah Wyss, SP-Nationalrätin

Corona ist bei vielen in weite Ferne gerückt. Doch ich erinnere mich noch gut daran, als die Basler Fasnacht 2020 abgesagt wurde. Da wurde mir klar: Da kommt etwas Schlimmes auf uns zu. Und so war es. Corona hat die Gesellschaft und Wirtschaft schweiz- und weltweit durchgerüttelt. Die Pandemie hat viel Leid verursacht. Weltweit starben knapp 7 Millionen Menschen an den Folgen des Virus, in der Schweiz 14’000. Jedes verlorene Menschenleben ist tragisch. Es hätten noch viel mehr sein können. Die Schweiz konnte mit weitreichenden Finanzhilfen die Wirtschaft und die Gesellschaft in dieser schwierigen Phase unterstützen.

Tempi passati? Ja, wir hoffen und wünschen es uns. Doch wie sich das Virus entwickeln wird, lässt sich nicht mit Sicherheit voraussagen. Wir möchten parat sein, sollte wieder eine gefährliche Virusvariante entstehen, und ich persönlich möchte kein Notrecht mehr erleben. Deshalb haben wir die rechtlichen Grundlagen für bestimmte Massnahmen im Covid-19-Gesetz bis Mitte 2024 verlängert. Das Hauptziel ist es, besonders gefährdete Personen zu schützen beispielsweise durch einen besseren Schutz während der Arbeit, auch sollen genügend Versorgungsstrukturen zur Verfügung stehen.

Auch wenn das Infektionsgeschehen deutlich abgenommen hat, treten nach wie vor schwere Krankheitsverläufe auf. Der Bund soll daher weiterhin Medikamente gegen schwere Covid-Erkrankungen importieren und zur Verfügung stellen können, auch wenn diese noch nicht zugelassen sind. Ohne Verlängerung des Covid-19 Gesetzes wird dies nicht mehr möglich sein. Für Reisetätigkeiten schaffen wir damit auch die Möglichkeit, international verlangte Covid-Zertifikate auszustellen.

Aktuell werden fast keine Gesetzesbestimmungen mehr angewandt. Sie sollen aber bereitstehen und demokratisch legitimiert sein, sollte sich die Lage derart verschlimmern. Dies wünschen wir uns aber alle nicht.

CONTRA: Andreas Glarner, SVP-Nationalrat

Was wir seit Beginn der Pandemie erlebten, ist beispiellos. Demokratische Regeln wurden ausser Kraft gesetzt. Das Leben wurde unzulässig eingeschränkt. Die eigenmächtigen Entscheidungen des Bundesrates vernichteten Tausende Existenzen.

Höhepunkt war dann die Einführung der Zertifikatspflicht. Diese trug zwar keineswegs zur Eindämmung des Virus bei, aber man konnte die Bevölkerung faktisch zur Impfung zwingen. Medien halfen mit, Ungeimpfte zu stigmatisieren und von der Gesellschaft auszugrenzen.

Es wurden Massnahmen erlassen, die niemand nachvollziehen konnte. Man durfte in einem völlig überfüllten Tram zertifikatsfrei zum Zoo fahren, aber um dort draussen herumspazieren zu können, brauchte man ein Zertifikat. Viele Massnahmen gingen zu weit und blieben zu lange in Kraft. Mit der Verlängerung und Änderung ausgewählter Bestimmungen des Covid-19-Gesetzes wird vieles missachtet, was inzwischen bekannt ist. Die Verlängerung per dringlichem Bundesschluss ist demokratiepolitisch bedenklich.

Die Kernargumente der ersten beiden Abstimmungen fallen weg: Bei der ersten Abstimmung dominierten die Finanzhilfen. Bei der zweiten standen die Unwahrheiten zum nutzlosen Zertifikat und zur Wirksamkeit der Impfung im Vordergrund. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger wurden in die Irre geführt. Bundesrat Alain Berset behauptete im Abstimmungskampf: «Mit dem Zertifikat kann man zeigen, dass man nicht ansteckend ist.» Wir wissen heute alle, dass dies gelogen war.

Die verlängerten Gesetzesbestimmungen bieten die Möglichkeit, jederzeit wieder ein Zertifikat und weitere diskriminierende Massnahmen wie das Contact-Tracing einzuführen. Wir wollen keine erneute Zweiklassengesellschaft! Der Bund hat die «Pandemie» selbst für beendet erklärt und alle Massnahmen aufgehoben. Es hat deshalb keinen Sinn, die ausgelaufenen Teile des Covid-Gesetzes zu verlängern.