Pro & Contra Strengere Tierschutzvorschriften? Gabriela Suter und Alois Huber sind geteilter Meinung bei der Massentierhaltungsinitiative Am 25. September stimmt die Schweiz über die Massentierhaltungs-Initiative ab. Wird die Vorlage angenommen, müssen Landwirte künftig noch strengere Tierschutzvorschriften einhalten. SP-Nationalrätin Gabriela Suter befürwortet die Initiative, SVP-Nationalrat Alois Huber ist dagegen.

SP-Nationalrätin Gabriela Suter ist für die Initiative, SVP-Nationalrat Alois Huber dagegen. Bilder: Alex Spichale und Sandra Ardizzone

PRO: Gabriela Suter, SP-Nationalrätin

Nationalrätin Gabriela Suter (SP/AG). Bild: Alex Spichale

Die Initiative fordert eine Selbstverständlichkeit: Alle Nutztiere sollen artgerecht gehalten werden und Weide oder Auslauf haben. Denn auf einigen Schweizer Landwirtschaftsbetrieben sieht es nicht so idyllisch aus, wie es uns die Werbung vorgaukelt. Unser Tierschutzgesetz lässt es zu, dass über 100 Kilogramm schwere Schweine auf 0.9 Quadratmeter in einem Maststall auf dem blossen Betonboden dahinvegetieren, ohne je die Sonne zu sehen – kein Auslauf, keine Beschäftigungsmöglichkeit, keine Einstreu: In der konventionellen Nutztierhaltung ist dies nicht vorgeschrieben. Nur jedes achte Nutztier kann regelmässig ins Freie.

Im Ausland herrschen zwar oft noch schlechtere Bedingungen. Aber das ist kein Grund, um die Probleme hier in der Schweiz nicht anzupacken! Tatsache ist: In der Schweiz ist es heute erlaubt, 18’000 Legehennen, 27’000 Mastpoulets oder 1’500 Mastschweine in fabrikähnlichen Hallen auf wenig Platz zu halten. Dieser Missstand muss beseitigt werden. Gemäss Regulierungsfolgenabschätzung des Bundesrats sind nur etwa 3000 Betriebe – 5 Prozent aller Schweizer Landwirtschaftsbetriebe – von der Initiative betroffen. Die lange Übergangsfrist von 25 Jahren gibt diesen Betrieben die nötige Zeit, um die Transformation anzugehen.

Damit der Schweizer Markt nicht mit billigem Importfleisch aus Massentierhaltung überschwemmt wird, müssen auch Importe den neuen Schweizer Standards entsprechen. Mit diesem Passus hilft die Initiative den Bäuerinnen und Bauern, denn diese sind heute einem enormen Druck durch den Markt ausgesetzt. Importvorschriften und -verbote sind WTO-konform, wenn die importierten Produkte nicht mit den moralischen Werten eines Landes vereinbar sind.

Es geht um die Würde der Tiere, die wir, nach ihrem kurzen Leben, essen. Die Tierwürde umfasst das Recht, nicht in Massentierhaltung eingepfercht zu leben. Alle Nutztiere haben das Recht darauf, Auslauf und Weidegang zu haben und die Sonne zu sehen – deshalb Ja zur Initiative!

CONTRA: Alois Huber, SVP-Nationalrat

Biobauer und Nationalrat Alois Huber (SVP/AG). Bild: Sandra Ardizzone

Als Bio-Landwirt produziere ich seit 25 Jahren Lebensmittel nach den Bio-Suisse Richtlinien für Konsumenten, welche bereit sind, für ihre Nahrungsmittel mehr Geld auszugeben als der Durchschnitt. Getrost könnte ich sagen, mich betrifft die Massentierhaltungsinitiative nicht, da ich die Anforderungen, welche im Initiativtext stehen, schon erfülle. Der fundamentale Initiativ-Text fordert jedoch eine Tierhaltung, welche der heutigen Zeit nicht mehr entspricht.

Eine tierische Produktion nach den Richtlinien von Bio-Suisse würde die Produktion für Nicht-Biolandwirte massiv verteuern. Dies hätte auch Auswirkungen für die Konsumenten, wären doch diese Lebensmittel nicht für alle Lohnklassen erschwinglich oder höchstens noch sehr sporadisch. Die Annahme, dass es Tieren in grossen Ställen, welche in der Schweiz erlaubt sind, schlechter geht, ist erwiesenermassen falsch. Die Betreuung der Tiere in diesen Ställen wird in der Regel von sehr gut ausgebildeten Landwirtinnen und Landwirten professionell erledigt. Auch hinsichtlich Tierwohl sind die modernen Ställe gut und nach den strengsten Tierschutzvorschriften ausgerüstet. Wäre dies nicht der Fall, würden die Leistungen der Tiere für eine kostendeckende Produktion nicht ausreichen.

Bei einer Annahme der Initiative müsste rund das Drei- bis Vierfache an Schweine- und Hühnerställen gebaut werden, um die gleiche Nahrungsmittelmenge zu produzieren. Dies wäre aus raumplanerischer Sicht mit den heute schon geltenden Bauvorschriften in der Landwirtschaftszone überhaupt nicht möglich. Gleichzeitig würde der Import von Eiern, Poulet und Schweinefleisch massiv zunehmen. Ob es dann diese Tiere im Ausland besser haben als unsere Nutztiere, welche nach den heute geltenden Vorschriften gehalten werden, ist mehr als nur stark zu bezweifeln.

Würde die Höchstgrenze der Tiere pro Stall nach dem Initiativtext ausgelegt, wären sehr viele Familienbetriebe auf ein Nebeneinkommen ausserhalb der Landwirtschaft angewiesen. Ein dadurch entstehender negativer Einfluss auf das Tierwohl ist deshalb nicht auszuschliessen, da die Tierbetreuung nur noch am Morgen und am Abend stattfinden würde.