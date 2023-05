Pro & Contra Sollen internationale Konzerne 15 Prozent Mindeststeuer zahlen? Eva Herzog und Felix Wettstein sind uneins bei der Abstimmung über die OECD-Mindeststeuer Am 18. Juni stimmt die Schweiz darüber ab, ob grosse international tätige Unternehmensgruppen auch in der Schweiz mindestens 15 Prozent Steuern auf ihren Gewinn zahlen müssen. SP-Ständerätin Eva Herzog befürwortet die Vorlage, Grünen-Nationalrat Felix Wettstein lehnt sie ab.

PRO: Eva Herzog, SP-Ständerätin (BS): «Via Finanzausgleich profitieren alle Kantone»

SP-Ständerätin Eva Herzog, Basel. Bild: Juri Junkov

Ich begrüsse die OECD-Steuerreform, da sie dem zu starken internationalen Steuerwettbewerb Schranken setzt und zu Mehreinnahmen führt. National- und Ständerat haben der Reform mit grossen Mehrheiten zugestimmt, mit 127 zu 59 Stimmen bei 10 Enthaltungen beziehungsweise mit 38 zu 2 Stimmen bei 4 Enthaltungen.

Umstritten war dabei nicht die Reform an sich, da ein Land sich selber schadet, wenn es nicht mitmacht: Würde die Schweiz die Mindestbesteuerung nicht einfordern, würden auch Unternehmen, deren Hauptsitz in der Schweiz liegt, über Tochtergesellschaften in anderen Ländern dort zur Kasse gebeten und wir hätten nichts von den Mehreinnahmen.

Gestritten wurde lediglich über die Verteilung der Mehreinnahmen, obwohl deren Höhe nur schwer geschätzt werden kann. Der Bund hat sich mit den Kantonen auf einen Schlüssel von 75 Prozent zugunsten der Kantone und 25 Prozent für den Bund geeinigt.

Von den Mehreinnahmen profitieren nicht nur die Standortkantone grosser Unternehmen: Über den Finanzausgleich profitieren alle Kantone und zwar aufgrund der Regeln des Finanzausgleichs umso mehr, je mehr Geld zu den Kantonen fliesst. Mit den Mehreinnahmen können gezielte Investitionen in den Standort getätigt werden, die allen zugutekommen, allen Unternehmen und der Bevölkerung, wenn etwa Forschung und Entwicklung oder Kindertagesstätten gefördert werden.

Damit eine Einführung der Mindestbesteuerung per 2024 überhaupt möglich ist, wird sie mit einer temporären Verordnung umgesetzt. Diese muss anschliessend innert sechs Jahren von einem Gesetz abgelöst werden.

Bei der Erarbeitung des Gesetzes kann das Parlament den Verteilschlüssel Bund/Kantone 25/75 bei Bedarf anpassen – es gibt also keinen Grund, die Vorlage jetzt abzulehnen und das Risiko einzugehen, dass auch hiesige Unternehmen die Zusatzbesteuerung im Ausland entrichten und nicht bei uns. Erweist sich der Verteilschlüssel wirklich als ungerecht, kann er auf dem normalen Gesetzesweg angepasst werden.

CONTRA: Felix Wettstein, Nationalrat Grüne (SO): «Der Grundgedanke wird ins Gegenteil verkehrt»

Nationalrat Felix Wettstein, Grüne Solothurn. Bild: Alessandro Della Valle / Keystone

Mehr weltweite Steuergerechtigkeit: Wer wollte da dagegen sein? Endlich Schluss mit der Einladung an Grosskonzerne, ihre Gewinne in Steueroasen wie die Cayman-Inseln oder Dublin zu verschieben: Wer wollte da dagegen sein?

Die OECD-Steuerreform mit dem Ziel, Gewinne international tätiger Firmen zu mindestens 15 Prozent zu besteuern, ist so plausibel wie berechtigt. Mehr noch: Die kritische Frage, ob dieser Mindestsatz nicht immer noch zu tief sei, hat etwas an sich. In den meisten Zentren und Regionen unserer Nachbarländer werden Unternehmensgewinne zu mehr als 20 Prozent versteuert.

Die Ausgangslage scheint also klar. Aber leider hat es die Mehrheit des schweizerischen Parlaments verpasst, daraus etwas Kluges zu machen. Der Grundgedanke der Reform wird in ihr Gegenteil verkehrt: Im eigenen Land werden die Unterschiede zwischen den reichen und den weniger reichen Kantonen vergrössert. Jene Kantone, die mit einer aggressiven Tiefsteuerpolitik bereits heute eine Mehrheit des Steuersubstrats angezogen haben, erhalten noch einmal den grössten Teil des Kuchens.

Mit Abstand am meisten Ergänzungssteuer würden die Kantone Basel-Stadt und Zug einstreichen. Es wird gerne darauf verwiesen, dass sie ja dann in den Finanzausgleich einzahlen würden. Den Hauptteil dürften sie allerdings zurückbehalten. Sie werden damit die Steuern für Privatpersonen senken und somit das Gefälle zwischen den Landesteilen weiter erhöhen. Sie arbeiten bereits an neuen Instrumenten, welche erlauben, die Firmengewinne tiefzurechnen.

Wenn wir am 18. Juni Nein zur OECD-Steuerreform sagen, wird die Schweiz bald eine neue Vorlage ausarbeiten. Sie will ja verhindern, dass die Ergänzungssteuer an andere Länder abfliesst. Eine neue Vorlage soll die zusätzlichen Erträge kantonsübergreifend für eine gute Standortqualität verwenden; zudem kann die Schweiz ihre Mittel zugunsten globaler Gerechtigkeit aufstocken.