Pro & Contra Sollen internationale Konzerne 15 Prozent Mindeststeuer zahlen? Esther Friedli und Barbara Gysi sind uneins bei der Abstimmung über die OECD-Mindeststeuer Am 18. Juni stimmt die Schweiz darüber ab, ob grosse international tätige Unternehmensgruppen auch in der Schweiz mindestens 15 Prozent Steuern auf ihren Gewinn zahlen müssen. SVP-Ständerätin Esther Friedli befürwortet die Vorlage, SP-Nationalrätin Barbara Gysi lehnt sie ab.

PRO: Esther Friedli, SVP-Ständerätin (SG): «Keine Steuergelder ins Ausland verschenken»

SVP-Ständerätin Esther Friedli, St. Gallen. Bild: Michel Canonica / St.Galler Tagblatt

Rund 140 Länder der OECD haben sich auf neue Steuerbestimmungen für multinational tätige Grossfirmen geeinigt. Diese sehen vor, dass internationale Grossfirmen neu mindestens 15 Prozent Steuern zahlen sollen. Weil der Steuersatz heute in vielen Kantonen tiefer liegt, müsste dieser erhöht werden. Diese Tatsache mag bei manchen Lesern Skepsis auslösen. Und ja: Das war auch mein Reflex. In diesem Fall bin ich aber klar für ein Ja. Denn: Wenn wir nicht mitmachen, werden die anderen Länder unsere internationalen Unternehmen mit der Differenz zu 15 Prozent besteuern und die daraus folgenden Einnahmen – Schätzungen zufolge bis zu 2,5 Milliarden Franken pro Jahr – würden dann einfach ins Ausland abfliessen. Das wollen wir nicht.

Die neue Steuer betrifft weder KMU noch national tätige Grossbetriebe. Nur global agierende Unternehmen mit einem Umsatz von über 750 Millionen Euro müssen neu mit dieser Ergänzungssteuer mehr bezahlen. Bei der Reform geht es somit keinesfalls darum, die bewährte Schweizer Steuerpolitik grundlegend zu ändern. Im Gegenteil: Die gezielte Umsetzung sichert weiterhin attraktive Bedingungen für Bevölkerung und Unternehmen. Denn nur mit der Reform sorgen wir dafür, dass das Steuergeld in der Schweiz bleibt.

Wenn wir mit dieser Vorlage unser Steuerrecht anpassen, behalten wir nicht nur das Geld in unserem Land und können es für Bevölkerung und Standort sinnvoll einsetzen. Wir sorgen auch für Planungssicherheit und Stabilität. Das sind gerade für internationale Grossunternehmen wichtige Standortargumente. Lehnen wir die OECD-Mindeststeuer hingegen ab, steigt das Risiko, dass Unternehmen Aktivitäten abbauen und ins Ausland verlagern. Denn andere Länder buhlen schon heute um unsere Unternehmen, zum Beispiel mit günstigem Bauland oder sonstigen Subventionen. Das kann auf keinen Fall in unserem Interesse sein. Ich empfehle Ihnen daher, bei der OECD-Steuerreform Ja zu stimmen.

CONTRA: Barbara Gysi, SP-Nationalrätin (SG): «Ein Nein für eine gerechtere Lösung für alle»

SP-Nationalrätin Barbara Gysi, St. Gallen. Bild: Arthur Gamsa

Der Grundsatz, dass internationale Konzerne zukünftig eine Mindeststeuer entrichten müssen und somit ein Stück internationale Solidarität geschaffen wird, ist grundsätzlich sehr zu begrüssen. Problematisch an der Umsetzung der OECD-Steuerreform in der Schweiz ist die Tatsache, dass mit der Aufteilung der zusätzlichen Einnahmen der innerschweizerische Steuerwettbewerb angeheizt wird. Die 1,5 bis 2,5 Milliarden werden nicht fair unter der Schweizer Bevölkerung aufgeteilt und kommen darum nicht allen Menschen gleich zugute. Drei Viertel der Einnahmen sollen in die Kantone. Davon profitieren in erster Linie die steuerstarken Kantone, in denen die Konzerne ihren Sitz haben. So würde der Kanton Zug pro Person 51-mal mehr erhalten als der Kanton St.Gallen. Das ist ungerecht und heizt den Steuerwettbewerb an. Zug hat denn auch schon Steuersenkungen angekündigt.

Die St.Galler Regierung hat von Anfang an empfohlen, dass die zusätzlichen Einnahmen der OECD-Steuerreform mindestens zur Hälfte an den Bund gehen. Damit wäre sichergestellt, dass alle Menschen etwas davon haben. Die vorliegende Lösung führt womöglich zur absurden Situation, dass die Einnahmen an die Konzerne zurückfliessen könnten und die breite Bevölkerung nichts davon hätte.

Mit einem höheren Bundesanteil könnten Anliegen der gesamten Bevölkerung finanziert werden, etwa für Kitas oder höhere Krankenkassenprämienverbilligungen. Stattdessen wird der Bund Sparpakete schnüren müssen. Abstriche bei der AHV und der Arbeitslosenversicherung hat er schon angedroht.

Ein Nein zur vorliegenden OECD-Steuerreform führt zu einer neuen und gerechteren Umsetzung. Dass der Bundesrat in der Lage ist, auch rasch Parlamentsvorlagen auf den Tisch zu legen, hat er in der Pandemie und jüngst bei der Bankenrettung gezeigt. Zumal er im bestehenden Vorschlag nur wenig anpassen müsste.

Öffnen Sie mit einem Nein den Weg für eine bessere Lösung.